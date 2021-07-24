Эквадор завоевал второе золото в истории Олимпийских игр

Эквадорский велосипедист Ричард Карапас выиграл групповую гонку на Олимпиаде в Токио.

Второе место занял бельгиец Воут ван Эрт, третьим стал Тадей Погачар из Словении. Лучшим среди россиян стал Павел Сиваков, финишировавший на 32-м месте. Александр Власов занял 59-ю строчку, а Ильнур Закарин не смог завершить гонку.

28-летний Карапас стал вторым олимпийским чемпионом в истории Эквадора. Первым эквадорцем, которому удалось выиграть золото на Играх, был Джефферсон Перес, побеждавший в ходьбе на 20 километров у мужчин в 1996 году в Атланте (США). Также Перес до сегодняшнего дня являлся единственным медалистом Олимпиад в истории Эквадора, на его счету есть серебряная медаль в ходьбе на 20 километров на Играх в Пекине (2008).

Велоспорт — Шоссе

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповая гонка

Финал

1. Ричард Карапас (Эквадор) — 6:05.26

2. Воут ван Эрт (Бельгия) — 6.06,33

3. Тадей Погачар (Словения) — 6.06,33

32. Павел Сиваков (Россия) — 6:13.17

59. Александр Власов (Россия) — 6:16.53

Ильнур Закарин (Россия) не финиширова