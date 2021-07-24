Эквадор завоевал второе золото в истории Олимпийских игр
Эквадорский велосипедист Ричард Карапас выиграл групповую гонку на Олимпиаде в Токио.
Второе место занял бельгиец Воут ван Эрт, третьим стал Тадей Погачар из Словении. Лучшим среди россиян стал Павел Сиваков, финишировавший на 32-м месте. Александр Власов занял 59-ю строчку, а Ильнур Закарин не смог завершить гонку.
28-летний Карапас стал вторым олимпийским чемпионом в истории Эквадора. Первым эквадорцем, которому удалось выиграть золото на Играх, был Джефферсон Перес, побеждавший в ходьбе на 20 километров у мужчин в 1996 году в Атланте (США). Также Перес до сегодняшнего дня являлся единственным медалистом Олимпиад в истории Эквадора, на его счету есть серебряная медаль в ходьбе на 20 километров на Играх в Пекине (2008).
Велоспорт — Шоссе
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Групповая гонка
Финал
1. Ричард Карапас (Эквадор) — 6:05.26
2. Воут ван Эрт (Бельгия) — 6.06,33
3. Тадей Погачар (Словения) — 6.06,33
32. Павел Сиваков (Россия) — 6:13.17
59. Александр Власов (Россия) — 6:16.53
Ильнур Закарин (Россия) не финиширова
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