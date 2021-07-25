Велосипедистка Кизенхофер принесла Австрии первое золото Олимпиады с 2004 года
11:28
Австрийская велосипедистка Анна Кизенхофер выиграла женскую групповую гонку на Олимпиаде в Токио.
Спортсменка принесла Австрии первое золото Игр с 2004 года.
Второе место заняла Аннемик ван Влойтен из Нидерландов, третье место — у итальянки Элизы Лонго Боргини.
Единственная представительница России, Тамара Дронова заняла 39-е место.
Велоспорт — Шоссе
Токио (Япония)
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Групповая гонка
Финал
1. Анна Кизенхофер (Австрия) — 3:52.45
2. Аннемик ван Влойтен (Нидерланды) — 3:54.00
3. Элиза Лонго Боргини (Италия) — 3:54.14
39. Тамара Дронова (Россия) — 4:01.08
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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