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Велосипедистка Кизенхофер принесла Австрии первое золото Олимпиады с 2004 года

11:28
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Австрийская велосипедистка Анна Кизенхофер выиграла женскую групповую гонку на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка принесла Австрии первое золото Игр с 2004 года.

Второе место заняла Аннемик ван Влойтен из Нидерландов, третье место — у итальянки Элизы Лонго Боргини.

Единственная представительница России, Тамара Дронова заняла 39-е место.

Велоспорт — Шоссе

Токио (Япония)

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Групповая гонка

Финал

1. Анна Кизенхофер (Австрия) — 3:52.45

2. Аннемик ван Влойтен (Нидерланды) — 3:54.00

3. Элиза Лонго Боргини (Италия) — 3:54.14

39. Тамара Дронова (Россия) — 4:01.08

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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