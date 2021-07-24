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Власов и Сиваков не получили питание на втором пункте велогонки на Олимпиаде-2020

13:35
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Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян сообщил, что российские велогонщики Павел Сиваков и Александр Власов наряду со многими другими спортсменами не получили питание на втором пункте групповой гонки на Олимпиаде в Токио по вине организаторов.

«Представители команд Азербайджана, Испании, Казахстана и наш сотрудник не смогли добраться до второго пункта питания и отдать питание гонщикам. Это случилось по вине организаторов, автобус встал не там и ситуацию не удалось разрешить в нужный момент. К сожалению, наши гонщики и гонщики нескольких других команд оказались в такой ситуации. Это, разумеется, вызвало недовольство всех команд, которые не сумели вовремя помочь спортсменам», — приводит «РИА Новости» слова Абрамяна.

Сиваков финишировал на 32-м месте, Власов стал 59-м. Групповую гонку выиграл эквадорец Ричард Карапас, который стал вторым олимпийским чемпионом в истории своей страны.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210724/velosport-1742683215.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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