Ван Влойтен стала олимпийской чемпионкой в гонке с раздельным стартом
06:55
Велосипедистка из Нидерландов победила в финале гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх. Она показала время — 30 минут 13,49 секунды.
Второе место заняла швейцарка Марлен Ройссер — 31:09.96. Замкнула тройку Анна ван дер Брегген из Нидерландов — 31:15.12
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Велоспорт — Шоссе
Женщины
Гонка с раздельным стартом
Финал
1. Аннемик ван Влойтен (Нидерланды) — 30:13.49.
2. Марлен Ройссер (Швейцария) — 31:09.96.
3. Анна ван дер Брегген (Нидерланды) — 31:15.12.
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