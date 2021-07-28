Ван Влойтен стала олимпийской чемпионкой в гонке с раздельным стартом

Велосипедистка из Нидерландов победила в финале гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх. Она показала время — 30 минут 13,49 секунды.

Второе место заняла швейцарка Марлен Ройссер — 31:09.96. Замкнула тройку Анна ван дер Брегген из Нидерландов — 31:15.12

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Велоспорт — Шоссе

Женщины

Гонка с раздельным стартом

Финал

1. Аннемик ван Влойтен (Нидерланды) — 30:13.49.

2. Марлен Ройссер (Швейцария) — 31:09.96.

3. Анна ван дер Брегген (Нидерланды) — 31:15.12.