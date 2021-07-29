Немецкий тренер оскорбил алжирского велогонщика на расовой почве

Спортивный директор Немецкой федерации велоспорта Патрик Мостер был вынужден приносить публичные извинения после того, как в телетрансляцию случайно попал его разговор с велосипедистом Никиасом Арндтом во время мужской шоссейной гонки с раздельным стартом. Пытаясь взбодрить своего подопечного, которому предстояло догнать соперников из Алжира и Эритреи, Мостер бросил фразу: «Сделай этих погонщиков верблюдов». Когда эти слова попали в эфир немецкого телевидения, комментатор тут же выразил возмущение расистским образом, который использовал тренер.

Well, There is no camel ? race in #olympics that's why I came to cycling. At least I was there in #Tokyo2020 — Azzedine Lagab (@AzzedineLagab) July 28, 2021

Один из пострадавших, велогонщик из Алжира Аззедин Лагаб после финиша опубликовал в твиттере шутливый комментарий: «На Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому я выбрал в велоспорт».

Невольно втянутый в эту историю Арндт, назвал выражения, которые были использованы во время гонки, «неприемлемыми». По словам немецкого велогонщика, они не соответствуют его собственным «ценностям толерантности, уважения и справедливости».

В качестве оправдания Мостер сказал, что допустил неполиткорректный выпад в «пылу борьбы» и признал, что его «выбор слов был неуместным». Тренеру сделан выговор. Президент Немецкой олимпийской спортивной конфедерации Альфонс Херманн также принес алжирцу и всем болельщикам свои извинения.