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Немецкий тренер оскорбил алжирского велогонщика на расовой почве

05:41

Спортивный директор Немецкой федерации велоспорта Патрик Мостер был вынужден приносить публичные извинения после того, как в телетрансляцию случайно попал его разговор с велосипедистом Никиасом Арндтом во время мужской шоссейной гонки с раздельным стартом. Пытаясь взбодрить своего подопечного, которому предстояло догнать соперников из Алжира и Эритреи, Мостер бросил фразу: «Сделай этих погонщиков верблюдов». Когда эти слова попали в эфир немецкого телевидения, комментатор тут же выразил возмущение расистским образом, который использовал тренер.

Один из пострадавших, велогонщик из Алжира Аззедин Лагаб после финиша опубликовал в твиттере шутливый комментарий: «На Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому я выбрал в велоспорт».

Невольно втянутый в эту историю Арндт, назвал выражения, которые были использованы во время гонки, «неприемлемыми». По словам немецкого велогонщика, они не соответствуют его собственным «ценностям толерантности, уважения и справедливости».

В качестве оправдания Мостер сказал, что допустил неполиткорректный выпад в «пылу борьбы» и признал, что его «выбор слов был неуместным». Тренеру сделан выговор. Президент Немецкой олимпийской спортивной конфедерации Альфонс Херманн также принес алжирцу и всем болельщикам свои извинения.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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