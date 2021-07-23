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Член олимпийской сборной Германии по велоспорту заразился коронавирусом

18:54
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Тест на коронавирусную инфекцию немецкого велогонщика Симона Гешке дал положительный результат, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Германии.

Отмечается, что остальные 12 спортсменов олимпийской команды не заразились.

Гешке в 2015 году становился победителем этапа веломногодневки «Тур де Франс».

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Иван Шитик все материалы автора

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