Член олимпийской сборной Германии по велоспорту заразился коронавирусом
18:54
Тест на коронавирусную инфекцию немецкого велогонщика Симона Гешке дал положительный результат, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Германии.
Отмечается, что остальные 12 спортсменов олимпийской команды не заразились.
Гешке в 2015 году становился победителем этапа веломногодневки «Тур де Франс».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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