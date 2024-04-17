Ефимова — об Олимпиаде: «Будут летние старты — отталкиваться буду от них»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова после своего выступления на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров брассом высказалась о своих олимпийских перспективах.

«Еще рано ориентироваться на мое время, я буду ориентироваться ближе к лету. Сейчас пока я только начинаю. Так что по Олимпиаде пока еще рано решать, я не собиралась принимать решение сразу после чемпионата России. Будут летние старты, от которых я буду отталкиваться. Мне уже сообщили, что документы на нейтральный статус надо подавать за три недели. Достаточно показать в Баня-Луке достойное время и можно получать нейтральный статус», — сказала Ефимова.

В понедельник Ефимова заняла третье место на дистанции 50 метров брассом, впереди у нее дистанция 200 метров.

32-летняя Ефимова 6 раз завоевывала золотые медали чемпионата мира и 7 раз чемпионата Европы. Также она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.