Российский пловец Сомов принял приглашение МОК выступить на Олимпийских играх

Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщается на официальном сайте МОК.

В июне 25-летний спортсмен получил нейтральный статус, дающий право участвовать в олимпийском турнире. В мае на соревнованиях в США он побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом, который ранее установил Антон Чупков. Сомов показал результат 58,72 секунды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.