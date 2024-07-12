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Париж-2024

Сегодня, 16:17

Пловец Минаков заявил, что допущенный до Олимпиады Сомов давно не связан с Россией

Виктория Кравченко
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Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков прокомментировал решение российского пловца Евгения Сомова выступить на Олимпиаде в Париже.

«Как ни крути, у каждого спортсмена поехать на Олимпиаду — это детская мечта. Плюс он много времени провел за границей, он уехал в 2019 году. Я считаю, поехать в Париж для него — правильное решение, поскольку он с Россией давно не аффилирован и он сам по себе», — цитирует Минакова РИА «Новости».

В июне 25-летний спортсмен получил нейтральный статус, дающий право участвовать в олимпийском турнире. В мае на соревнованиях в США он побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом, который ранее установил Антон Чупков. Сомов показал результат 58,72 секунды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024

Источник: РИА Новости
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