Пловец Коновалов: «Мэр Парижа не ждет россиян на Олимпиаде, но нужно ехать и побеждать»

Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Никита Коновалов заявил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду и побеждать, несмотря ни на что.

«Когда спортсмены приезжают на соревнования, они тоже борются с дискриминацией. Мэр Парижа сказала, что не ждет россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать. Патриотизм — это состояние души, а не флаг и гимн», — сказал Коновалов Metaratings.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. По жанным на 7 июля в Париж едут лишь 13 россиян — шесть теннисистов, три велогонщика, два гребца, пловец и батутистка. Заявка Елены Весниной находится на рассмотрении МОК.