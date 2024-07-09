Независимый прокурор не нашел ошибок ВАДА в деле китайских пловцов

Независимый прокурор не обнаружил ошибок в действиях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле с китайскими пловцами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Теперь, когда независимый прокурор подтвердил, что не было никаких нарушений, связанных с ведением дела со стороны WADA, агентство рассмотрит меры, которые могут быть приняты против тех, кто выдвинул ложные и потенциально дискредитирующие обвинения», — заявил глава ВАДА Витольд Банька.

В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в 2021 году в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений.

23 апреля Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность ВАДА в связи с положительными допинг-пробами китайских спортсменов.