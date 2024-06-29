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Сегодня, 07:23

Коротышкин: «Ехать на эту Олимпиаду или нет — личное дело Чикуновой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Призер Олимпийских игр в Лондоне Евгений Коротышкин прокомментировал отказ российской пловчихи Евгении Чикуновой участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«Век спортсмена достаточно короток. Чикунова сама вольна решать — ехать ей на Олимпиаду или нет. Большая часть спортсменов отказалась ехать на предложенных условиях. Сейчас начинает появляться информация о том, что спортсмены, в теории, смогут получить какие-то денежные бонусы по возвращении с Игр, это во многом меняет картину.

Если бы об этом сказали раньше, то отношение спортсменов к Олимпиаде было бы другим. Все бы понимали, что Игры воспринимаются у нас в стране как престижный турнир. Женя же решила не ехать, когда многие говорили, что ехать в нейтральном статусе неправильно. Я считаю, что ехать на эту Олимпиаду или нет — личное дело любого спортсмена. Налицо ущемление прав и есть вероятность, что нахождение наших ребят на этих ОИ — это небезопасно в информационном плане. На Олимпиаде ты должен давать результат, а не отвлекаться на негативное отношение к себе со стороны СМИ», — цитирует Metaratings.ru Коротышкина.

19-летняя Чикунов принципиально отказалась от участия в Олимпиаде, несмотря на выполнение условий отбора на двух дистанциях.

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: https://metaratings.ru/news/korotyshkin-chikunova-sama-volna-reshat-ekhat-ei-na-olimpiadu-ili-net-vek-sportsmena-korotok-377571/
Евгения Чикунова
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