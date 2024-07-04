Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024
Обновление заявки российских спортсменов для участия в летних Олимпийских играх в Париже.
Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий и прохождении процедуры допуска. Свое одобрение дают международные федерации по видам спорта и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). В командных видах участие россиян исключено.
Ряд спортсменов получили допуск и приняли решение стартовать в Париже, ряд — отклонили приглашение, а ряд — получили отказ.
Заявка россиян на Олимпиаду-2024
Теннис: Даниил Медведев (согласие дано), Роман Сафиуллин (согласие дано), Павел Котов (согласие дано), Екатерина Александрова (согласие дано), Мирра Андреева (согласие дано), Диана Шнайдер (согласие дано), Елена Веснина (ожидание решения комиссии).
Велошоссе: Тамара Дронова (согласие дано), Алена Иванченко (согласие дано), Глеб Сырица (согласие дано).
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (согласие дано).
Вольная борьба: Начын Монгуш (согласие дано), Шамиль Мамедов (согласие дано), Арслан Багаев (согласие дано), Абдулла Курбанов (согласие дано), Алан Остаев (согласие дано).
Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев (согласие дано).
Женская борьба: Наталья Малышева (согласие дано), Алина Касабиева (согласие дано), Елизавета Петлякова (согласие дано)
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков (ожидание согласия), Захар Петров (согласие дано).
Плавание: Евгений Сомов (ожидание согласия).
Добровольные отказы россиян от Олимпиады-2024
Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева.
Велошоссе: Александр Власов.
Женская борьба: Вероника Чумикова.
Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков.
Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК
Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев.
Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев.
Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева.
Прыжки на батуте: Яна Лебедева.
Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан
Гребля на каноэ: Иван Штыль.
Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова.
Теннис: Аслан Карацев, Вероника Кудерметова.