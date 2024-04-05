Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Летняя Олимпиада
Плавание

Сегодня, 17:46

Российский пловец Гирев попросил аннулировать его нейтральный статус

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пловец Иван Гирев
Иван Гирев.
Фото из соцсетей Ивана Гирева

Российский пловец Иван Гирев попросил Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) аннулировать его нейтральный статус.

«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус нейтрального независимого спортсмена», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу World Aquatics.

23-летний Гирев получил нейтральный статус в октябре 2023 года для участия под эгидой World Aquatics. Пловец является серебряным призером Олимпиады-2022 в Токио в эстафете.

МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: РИА
Плавание
2
0
Читайте также
Биография Вероники Кудерметовой: жизнь и карьера российской теннисистки
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в матче НХЛ
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Звезда «Дома-2» ждет ребенка от Промеса и не требует алиментов, а в «Спартаке» не верят в возвращение Квинси. Что происходит с арестованным игроком красно-белых
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Украина придумывает новые фильтры для российских олимпийцев. Она требует отказа от Игр дружбы
Мамиашвили призвал воздержаться от «преждевременных ярлыков» после слов Позднякова о «команде иноагентов»
Президент Федерации керлинга Андрианов: «В хартии написано, что на Олимпиаде соревнуются не страны, а спортсмены»
Губерниев назвал странными слова Позднякова о российских теннисистах: «Зачем так говорить про уважаемых людей?»
Тарасова резко отреагировала на слова Позднякова «команда иноагентов» о теннисистах
Поздняков поддержал Винер и назвал теннисистов «командой иноагентов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев об отказе Чикуновой участвовать в Играх-2024: «Я уважаю этот выбор, но ее время, к сожалению, уходит»
Новости
RSS RSS
Все новости