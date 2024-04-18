Чикунова заявила, что решение отказаться от Олимпиады является окончательным

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова не планирует отказываться от решения не ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«Ничего не меняется — не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю», — цитирует Чикунову ТАСС.