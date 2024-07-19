МОК пригласил белорусского борца Кадимагомедова принять участие в Олимпиаде

Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии сообщила, что борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2024.

В случае если Кадимагомедов согласится принять участие в Играх, он станет 17-м белорусским спортсменом, который выступит в Париже.

30-летний спортсмен является чемпионом Европы-2020 и серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В 2020 году Кадимагомедов поменял спортивное гражданство с российского на белорусское.