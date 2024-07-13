Мамиашвили заявил, что не получал документов об отказе Мамедова от участия в Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об отказе борца Шамиля Мамедова от участия в Олимпийских играх в Париже.

«У меня нет информации из международной федерации. Решение Мамедова на счет Олимпиады — это его решение. Я руководствуюсь только документами. Пока они мне из международной федерации не приходили», — сказал Мамиашвили «СЭ».

6 июля в ФСБР заявили, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Единственным, кто собирался ехать в Париж, был Мамедов.

Ранее в субботу, 13 июля, в пресс-службе федерации сообщили, что Шамиль отказался выступать на Играх из-за рецидива травмы.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.