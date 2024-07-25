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Париж-2024

Сегодня, 11:06

Глава международной федерации сожалеет об отсутствии российских борцов на Олимпиаде-2024

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Глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прокомментировал отсутствие российских борцов на Олимпийских играх-2024.

«Конечно, можно только сожалеть об этом, потому что, несомненно, их участие сделало бы олимпийский турнир сильнее. Но это их решение, и мы как федерация должны уважать его», — приводит слова Лаловича ТАСС.

В начале июля девять российских борцов, получивших нейтральный статус, отказались от поездки на Олимпиаду в Париж. Одной из причин такого решения стал недопуск лидеров национальной команды, включая Абдулрашида Садулаева.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Всего на турнире в Париже выступят 15 российских атлетов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Абдулрашид Садулаев
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