Мамиашвили: «Окончательной информации по Мамедову нет»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Шамиль Мамедов принял приглашение выступить на Олимпийский играх в Париже.

«Нахожусь на мероприятии, которое связано со сборной командой и с президентом федерации Дагестана. Хочу получить информацию. Слухами страна полнится и до меня долетает. Пока у меня окончательной информации нет», — сказал Мамиашвили «СЭ».

6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде.