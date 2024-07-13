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Тарасова: «Думаю, что решение Мамедова искреннее»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что решение российского борца Шамиля Мамедова отказаться от выступления на Олимпийских играх в Париже является искренним.

«Я думаю, что это решение искреннее. Это решение человек может принять, может быть, один раз в жизни. И это решение нужно уважать», — сказала Тарасова ТАСС.

Ранее в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Мамедов отказался от приглашения МОК из-за рецидива старой травмы. При этом, глава ФСБР Михаил Мамиашвили никаких документов пока не получал.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Михаил Мамиашвили
Татьяна Тарасова
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