Бадаев — о решении борца Мамедова принять приглашение МОК: «Совесть будет мучить»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал информацию о том, что бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов может принять участие в Олимпиаде вопреки решению ФСБР.

— Есть федерация, которая дала возможность и сделала из тебя спортсмена так же, как и ты сам. Эта система тебя кормила и вела многие годы. В такой ситуации было бы правильно вывести общее решение.

А сейчас Мамедов поедет на Олимпийские игры в статусе сироты. Во-первых, психологическое давление, во-вторых, понимание, что ты сделал что-то не совсем хорошее. Совесть будет мучить. В таких условиях можно не достичь результата и испортить отношения с ФСБР, закрыв свой путь в борьбе после Олимпиады. Шамиль сделал свой выбор. Верно ли это решение? Человек сам идет к тому, что он ищет. Стоило ли следовать договору, если этот договор был? Конечно же, стоило, — сказал Бадаев Metaratings.

Ранее Федерация спортивной борьбы России заявила о том, что российские борцы будут бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже. Мамедов является единственным борцом от России, кто принял приглашение МОК.