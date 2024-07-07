Французский политик поддержал отказ российских борцов от участия в Олимпиаде в Париже

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо положительно оценил решение Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже. На соревнования должны были выступить девять атлетов в нейтральном статусе, однако в субботу, 6 июля, в ФСБР решили все же не ехать на Игры.

«Браво российским атлетам, которые отказываются участвовать в несправедливом маскараде Олимпийских игр 2024 года без своего флага и гимна! Российская федерация борьбы единогласно решила отказаться от участия!» — передает слова Филиппо РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

Он также добавил, что этот бойкот — хороший ответ на решения МОК. По его мнению, гибкая политизация Олимпиады является катастрофой.