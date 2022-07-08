Лучшая марафонка России уходит в сборную Киргизии. Хотя ей — 34 года

Сардана Трофимова все еще мечтает выступить на международных стартах.

Сотни российских легкоатлетов за последние шесть лет стали жертвами санкций в легкой атлетике. Одна из них — Сардана Трофимова. Гордость Якутии. Лучшая марафонка России. Она начала сильно прогрессировать девять лет назад. В 2013-м были первые международные старты и даже призовые места на них. На следующий год она выиграла Тулузский марафон во Франции. Причем с рекордом соревнований, который не побит до сих пор, — 2:28.18. Еще год спустя стала четвертой во Франкфурте — это уже категория А. Да и результат какой! 2:24.38.

Вот вам для сравнения время победителей последних больших марафонов:

— ОИ-2020 в Токио — 2:27.20

— ОИ-2016 в Рио — 2:24.04

— ЧМ-2019 в Дохе — 2:32.43

— ЧМ-2017 в Лондоне — 2:27.11

Понятно, что на этой безумной дистанции все решают рельеф и погода, но вместе с тем очевидно, что прогресс Сарданы позволял рассчитывать на что-то серьезное. Тем более на тот момент ей было всего 27 лет. Юниорский по меркам марафона возраст.

Сардана Трофимова. yakutia-daily.ru

Единственный ЧМ получился скомканным

Увы, октябрьский марафон во Франкфурте стал венцом карьеры Трофимовой в России. Вскоре ВФЛА забанили. И спортсменка, как и остальные, оказалась заперта на внутренних стартах. Где уровень конкуренции и мотивации совершенно иной. Сардана по инерции выигрывала чемпионаты России, побеждала на Московских марафонах, но это едва ли соответствовало ее амбициям. А лучшие годы проходили.

В 2019-м ей, наконец, дали нейтральный статус. Трофимова поехала на ЧМ в Доху. Но там был настоящий забег на выживание. Из-за катарской жары марафон проводили в полночь. Тем не менее народ сходил пачками, кто-то терял сознание прямо по ходу дистанции. Выбывали даже африканские фавориты. Сардана финишировала. Пусть и 22-й. И по тем условиям это уже было хорошо. Но она сама понимала, что это был не тот старт, где можно реализоваться. Ждала следующего.

Но в Токио-2020 якутскую спортсменку не пустили. Точнее, она не попала в избранную десятку российских легкоатлетов. Видимо, как раз в тот момент Трофимова все для себя и решила.

В ноябре она подала документы на получение гражданства Киргизии. Бюрократический этап прошел быстро — в Бишкеке тоже заинтересованы в такой спортсменке. ВФЛА уже сообщила, что никаких препятствий Трофимовой чинить не будет — и одобрит переход. Это оставляет шансы на минимальный карантин. По идее, он должен быть трехлетним. Что для 34-летней бегуньи чрезмерно много. Но есть шанс, что в силу особенных обстоятельств World Athletics пойдет на компромисс и не станет «душить» Сардану. При определенных раскладах она может исполнить свою детскую мечту — выступить на Олимпийских играх. В Париже-2024. В составе российской сборной, очевидно, шансов на это у марафонки практически нет.

Ольга Забелинская. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

А кто-то еще уходил из России в сборные из Средней Азии?

Кому-то может показаться, что переход российского топ-спортсмена в страны Средней Азии — уникальное событие. На самом деле, это не совсем так. Про Казахстан даже говорить нечего, там одних теннисистов — десятки. Вот Елена Рыбакина будет играть в финале Уимблдона. Но есть еще с десяток атлетов, например в Узбекистане.

Так, например, туда перебралась Ольга Забелинская, выигравшая под российским флагом три олимпийские медали в велоспорте. Опасалась, что иначе из-за допинговых скандалов в России ее могут перестать пускать на большие турниры.

Артур Таймазов, уроженец Северной Осетии, не прошел жесточайшее сито внутренних отборов и не попал на Олимпиаду в Сиднее. После этого перешел в Узбекистан. Причем сделать это удалось настолько быстро, что в составе новой страны он успел-таки поехать на Игры в Австралию. И дошел там до финала, где уступил россиянину Давиду Мусульбесу. Зато потом Таймазов выиграл три Олимпиады подряд: Афины, Пекин и Лондон. Стал самым титулованным вольником в истории. Правда, затем по итогам перепроверки допинг-проб его лишили золотых медалей и за Игры в Китае, и за Игры в Великобритании...

Другой борец, Ильяс Бекбулатов, в 2017 году стал чемпионом Европы в составе сборной России, а спустя три года выиграл чемпионат Азии под флагом Узбекистана.

Самая уникальная гимнастка в мировой истории Оксана Чусовитина после распада СССР тоже могла оказаться в России. Туда переехали многие родственники Оксаны. Но она, уроженка Бухары, осталась на исторической родине.

Из-за безумной конкуренции перебралась в Узбекистан «художница» Елизавета Назаренкова и пятиборцы Александр Савкин с Алисой Фахрутдиновой.

Переходы в другие страны далеко не всегда себя оправдывают. Но зачастую открывают спортсменам новые возможности. Просто выступить на Олимпийских играх для многих — событие всей жизни. И ради шанса сделать это многие люди готовы рисковать.