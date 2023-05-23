Нес флаг СССР на вытянутой руке: поведение русского знаменосца на Олимпиаде шокировало весь мир

Великий советский тяжелоатлет Юрий Власов в 1964 году заложил забытую ныне традицию проноса флага страны на вытянутой руке.

В 1964 году на Олимпиаде в Токио с советской командой случилась запоминающаяся история. На церемонии открытия Олимпиады-1964 красное знамя СССР нес тяжелоатлет Юрий Власов. Проход по олимпийскому кругу от захода до размещения делегации на стадионе составлял около 40 минут. Все это время россиянин держал флаг весом около трех килограммов на вытянутой руке.

Три килограмма на вытянутой руке при сильном ветре

Поступок Власова вызвал шок у зрителей, спортсменов и журналистов всего мира. Ведь он удерживал трехкилограммовый флаг в левой руке при сильном ветре на протяжении долгого времени. Раньше никому в голову не приходило демонстрировать публике увесистый символ страны таким образом, поскольку это тяжело физически. Предыдущие 68 лет олимпийской истории на церемониях в основном использовался двуручный хват, а сейчас многие знаменосцы надевают специальный пояс, в который вставляется древко. Так большая часть нагрузки переносится с рук на тело.

Использовав оригинальный и физически сложный способ несения флага, легендарный тяжелоатлет одновременно демонстрировал собственную силу и мощь всей страны. Идея Власова положила начало традиции для знаменосцев советской делегации. На следующей Олимпиаде в Мехико ее продолжил давний соперник Власова — Леонид Жаботинский. Только он держал флаг правой рукой и хват на древке был не за кончик, а чуть повыше. Но при этом размер полотнища у Жаботинского был больше, чем у Власова.

В 1972 году на церемонии открытия Игры в Мюнхене флаг СССР «власовским хватом» нес борец вольного стиля Александр Медведь. То же самое проделал через четыре года в Монреале борец Николай Балбошин. Он же выступал в роли знаменосца советской делегации в Москве-1980. Но там знамя было просто огромным, а древко — высоким. Поэтому во избежание неприятных инцидентов Балбошина уговорили не рисковать и использовать во время парада обе руки.

Традицию попытались возродить в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее. Гандбольный вратарь Андрей Лавров тоже пронес знамя — на этот раз уже российское — на вытянутой руке. Но в дальнейшем традиция, заложенная Юрием Власовым, прервалась. Ее возрождение в последние годы было нереально из-за запретов на государственный флаг нашей страны и из-за экспериментов МОК с гендерным равенством на церемониях открытия.

Два сильнейших человека пали в один день

Что касается Юрия Власова, то Олимпиада-1964 стала в карьере этого советского спортсмена одним из самых драматичных моментов. Власов уступил в финале соревнований соотечественнику Леониду Жаботинскому. Партнер по команде установил мировой рекорд в толчке 217,5 килограмма и завоевал олимпийское золото.

Одна из японских газет вышла с заголовком: «Два сильнейших человека России — Никита Хрущев и Юрий Власов — пали почти в один день». За четыре дня до выступления тяжелоатлета Пленум ЦК КПСС принял решение сместить Хрущева с поста первого секретаря компартии Советского Союза. Государственного деятеля отправили на пенсию.

Водка с Гагариным и шутка над Фиделем Кастро

Власов был выдающейся личностью и очень многосторонним человеком. С ним дружило огромное количество известных персон.

В 1960-е за атлетом закрепился статус сильнейшего человека на планете. В СССР эта характеристика долгое время имела политическое значение.

В конце декабря 1961-го Власов посетил Кремль на Новый год по приглашению Хрущева. По словам четырехкратного чемпиона мира, с ним лично пил водку космонавт Юрий Гагарин.

«Вдруг он приходит с бутылкой и говорит: «Юр, я вот с тобой буду пить!» Попросил официанта принести стул, а тот бегом... Весь зал обалдел. Мы с ним сидели весь Новый год и пили», — рассказывал Власов в интервью Дмитрию Клокову.

Юрий Власов. Фото Global Look Press

Власов обладал тонким чувством юмора. Во время посещения Кубы советский тяжелоатлет побывал в гостях у политика Фиделя Кастро. Революционер хотел потрогать мышцы шестикратного чемпиона Европы, но получил отпор.

«Он его приобнял и не просто приобнял, а оторвал от пола и переставил на соседнее место, чем поверг Фиделя Кастро в большое изумление. Во-первых, тот не ожидал, во-вторых, никто с ним так никогда не обращался», — приводит РЕН ТВ слова дочери Власова Ирины.

«Как-то мы были на Кубе, и я сидел с Фиделем Кастро, — вспоминал Власов. — Он очень обиделся на меня: когда он входил, я взял его руками и переставил в другое место. Мы приехали на Кубу с Крыловым — это знаменитейший маршал, который был начальником штаба в осажденной Одессе, выдержал пять месяцев осады. Выжил, когда Севастополь горел и был занят немцами. Потом его переправили на подводной лодке, и он возглавил армию под Сталинградом. Добрейший человек — мы с ним вместе в самолете на Кубу летели».

Поклонник Арнольд Шварценеггер

В 1988-м американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер приехал в Москву, где снимали на Красной площади боевик «Красная жара». В перерыве между съемками знаменитый бодибилдер встретился с Власовым, который был для него кумиром. Шварценеггер подарил советскому тяжелоатлету фото с надписью на обороте: «Моему идолу, с любовью и поклоном».

В 1961 году начинающий тяжелоатлет Шварценеггер познакомился с Власовым на чемпионате мира в Вене. Встреча с советским силачом невероятным образом вдохновила Арнольда.

«Внезапно я, 14-летний мальчишка, стою перед самым сильным человеком в мире, — вспоминал Шварценеггер. — Я не мог в это поверить. Он протянул мне ладонь, чтобы пожать руку. У меня была еще рука мальчика, а у него могучая рука мужчины, в которой моя ладонь будто исчезла. Но он был добрый, он улыбнулся мне. Я никогда не забуду тот день. Никогда. Я вернулся домой и повесил его фотографию над кроватью, чтобы она вдохновляла меня, когда я начал заниматься тяжелой атлетикой. Отец говорил снять эту фотографию и найти себе немецкого или австрийского героя. Он по-настоящему злился, мы постоянно спорили друг с другом. Он не любил русских из-за своего опыта во Второй мировой войне. Понимаете, он был ранен под Ленинградом, где нацистская армия, в которой он служил, причинила невосполнимый вред великому городу и его отважному народу. Но я не снял фотографию со стены, нет. Потому что меня не волновало, под каким флагом выступал Юрий Власов».

Чтобы рассказать все истории из жизни Власова, то, наверное, не хватит и нескольких книг. По завершении спортивной карьеры Юрий Петрович стал литератором и политиком. Его фигура колоссальна для всего мира. Человек умел работать не только телом, но и головой.