В Токио с Чайковским и фан-зоны по всей России

Вчера в Москве прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России, на котором центральной темой для обсуждений стала подготовка национальной команды к летним Играм в Токио.

Для всего олимпийского движения 2020-й выдался непростым — пандемия, сорванный график отборочных турниров перед главным стартом четырехлетия, да и вообще остановка почти всех спортивных стартов. И, наконец, перенос на год самих Олимпийских игр.

Но теперь, спустя ровно год, Международный олимпийский комитет и японские власти полны решимости все-таки провести Игры в Токио. Пусть с оговорками и соответствующими противоэпидемиологическими мерами. И российские спортсмены тоже готовятся к турниру, который обещает стать самым необычным в истории мирового олимпийского движения.

— Сейчас завершаются последние отборочные соревнования, и наши спортсмены на них достаточно успешно выступают, — напомнил журналистам после заседания исполкома глава ОКР Станислав Поздняков. — Мы на днях получили лицензию в женском гандболе, в полном составе на Играх выступят мои коллеги-фехтовальщики. Старты идут одни за другими, чтобы завершить период квалификации, прерванный год назад пандемией.

«Команда ОКР» под музыку Петра Ильича

А ведь как могло не быть самой Олимпиады в Токио, так могло не быть на ней и российских атлетов. По крайней мере такой была позиция Международного антидопингового агентства, требовавшего на несколько лет отстранить Россию от участия в любых международных стартах высокого уровня. Дело, напомним, решалось в конце декабря в Спортивном арбитражном суде (CAS), который заметно поумерил аппетиты ВАДА.

Напомним, что спортсменов было решено допустить без каких-либо оговорок. Ограничения коснулись национальной символики — флага, гимна и самого наименования «сборная России». О том, как идет процесс согласования альтернатив, Поздняков рассказал журналистам.

— Как вы уже знаете, флаг Олимпийского комитета России был утвержден в качестве официального для нашей делегации на Игры в Токио, а сборная будет называться «команда ОКР», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион. — Также МОК был одобрен проект дизайна экипировки, которая будет использоваться на турнире в Японии.

По словам Позднякова, ОКР проведет официальную презентацию формы российских олимпийцев. Церемония запланирована на 14 апреля, когда до Игр останется ровно 100 дней. В переговорах с МОК на данный момент остается согласовать только мелодию, которая заменит наш национальный гимн.

Ранее комиссия спортсменов ОКР предложила использовать в качестве такой композиции на различных протокольных и торжественных мероприятиях всемирно известную песню «Катюша». Но этот вариант международные структуры отвергли. Причину глава национального олимпийского комитета в четверг озвучил.

— Международный олимпийский комитет попросил разъяснений у CAS, а арбитраж в ответ сказал, что «Катюша» напрямую ассоциируется с Россией, — пояснил Поздняков. — Таким образом, суд применил более широкую трактовку своего же решения.

В то же время ряд национальных федераций уже столкнулся с этой проблемой в ходе проведения чемпионатов мира в январе и феврале. На некоторых использовался гимн международных организаций, но был создан и удачный прецедент. Международный союз конькобежцев (ISU) согласовал для российских федераций по конькобежному спорту и фигурному катанию в качестве альтернативного гимна фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. По этому же пути решил пойти и ОКР.

— Мы предварительно проговорили этот вариант с коллегами из международных организаций, — отмечает Поздняков. — Чайковский — наш соотечественник, великий русский композитор, эта торжественная мелодия будет уместна во время официальных мероприятий. Хотя Петр Ильич тоже напрямую ассоциируется с Россией, но его творчество является безусловной частью мирового культурного наследия. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время МОК согласует наше предложение.

Вакцины для спортсменов и фан-зоны для болельщиков

Как уже было сказано, Олимпиада в Токио состоится, но с рядом ограничений. Например, уже ясно, что для всех участников, будь то спортсмены, тренеры либо члены национальных делегаций, будет действовать очень строгий медицинский протокол. Кроме того, уже известно, что МОК и оргкомитет Игр рекомендовали всем будущим гостям Японии вакцинироваться от COVID-19.

В России этот процесс уже запущен, и каждая федерация сама его регулирует. Как отметил Поздняков, принуждать к прививкам никого не будут, но рекомендацию вынесут.

— Безусловно, вакцинация членов олимпийской делегации будет добровольной — каждый для себя решает этот вопрос, — подчеркнул он. — Но, конечно, практика проведения соревнований в последнее время показывает, что случаи заражения спортсменов коронавирусом по-прежнему случаются. И не хотелось бы повторения ситуаций, подобных возникшей недавно в ходе отбора — одна из команд накануне ответственного старта понесла потери. Ведь такая же проблема может возникнуть уже в ходе Игр.

Могут случиться совсем неприятные истории — кто-то сдаст положительный тест на коронавирус, а люди, контактировавшие с ним, могут быть отправлены на карантин прямо накануне своего выступления, если у них нет справки о вакцинации. И даже не заболев, спортсмен пропустит свой старт. Поэтому я рекомендую всем кандидатам в олимпийскую команду, тренерам и другим специалистам пройти вакцинацию. Она организуется ФМБА, сделать прививку можно без каких-либо сложностей.

Также руководитель ОКР напомнил о прошедшем в онлайн-формате совещании с участием национальных олимпийских комитетов под руководством президента МОК Томаса Баха по вопросам «Повестки 2020+5» и предстоящих Олимпийских игр в Токио и Пекине. На нем обсуждались и меры по борьбе с коронавирусом, и стало известно, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (АНОКА) обратилась к ОКР с просьбой посодействовать приобретению российской вакцины «Спутник-V».

— Мы вышли с инициативой ответить на запросы ряда национальных олимпийских комитетов и обеспечить их вакцинами российского производства, — сказал Поздняков. — Отмечу, что министерство спорта активно включилось в процесс. И с некоторыми странами переговоры уже находятся в финальной стадии. Российское олимпийское движение является лидером не только в спортивном плане, но и в гуманитарном.

Еще одно важное и в то же время грустное ограничение — японские власти решили не допускать на Олимпиаду иностранных болельщиков. Тем из них, кто уже успел купить билеты на соревнования, оргкомитет гарантировал возврат денег.

— Конечно, мне жаль, — сказал Поздняков. — Я как спортсмен выступал на нескольких Олимпиадах, в том числе далеко от дома — Атланта, Сидней, но даже те немногочисленные российские болельщики, которые присутствовали на этих соревнованиях, создавали неповторимую атмосферу, добавляли мотивации и сил. В этой связи мы готовимся открыть фан-зоны в ряде регионов России с учетом эпидемиологических требований. Очень надеюсь, что ситуация к лету позволит нам это сделать.

С другой стороны, все спортсмены будут в одинаковых условиях. И хорошо, что у них есть такая возможность, ведь Игры в Токио могли вообще не состояться. Безусловно, сейчас большая нагрузка ляжет на СМИ, которые должны стать основным проводником между атлетами и болельщиками. МОК тоже сейчас ищет новые подходы к освещению Олимпиады — чтобы и эмоциональная составляющая побед атлетов передавалась по разным каналам коммуникации. Ситуация нетривиальная, неоднозначная, и к ней нужен особый подход. Но уверен, что и в таком формате Игры станут праздником спорта.

Уже известно, что центральная площадка, которую ОКР готовит вместе с коллегами из Москомспорта, разместится неподалеку от штаб-квартиры комитета, на территории спорткомплекса «Лужники».