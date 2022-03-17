Время возможностей. В Сочи пришел Инновационный центр ОКР

Важное событие для российских спортсменов — на федеральной базе «Юг Спорт» в Сочи заработал филиал Инновационного центра Олимпийского комитета России

То, что в стенах «Юг Спорта» в четверг происходит выдающееся событие, можно было понять хотя бы по списку присутствующих. Директор базы Михаил Дремов тепло приветствовал прибывшего главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, также на церемонии открытия присутствовали стоящий у руля Инновационного центра ОКР Александр Грушин, руководители общероссийских спортивных федераций, тренеры национальных сборных, спортсмены.

После того как Поздняков и Дремов перерезали символическую красную ленту, третий филиал Инновационного центра ОКР официально начал работу. Он присоединился к тем, что уже действуют в главном здании комитета в Москве и еще на одной федеральной базе в Кисловодске.

Станислав Поздняков (слева) и Михаил Дремов. Екатерина Локтева, ОКР

Площадка для всех сборных

Филиал в Сочи появился в рамках реализации соглашения между ОКР и Минспортом. По замыслу создателей, эта научно-практическая площадка не только дополнит богатую инфраструктуру федеральной учебно-тренировочной базы, но и повысит эффективность управления тренировочным процессом представителей различных видов спорта.

— Мне очень приятно находиться на базе «Юг Спорт», с которой лично меня связывает давняя дружба, — сказал во вступительном слове Поздняков. — Открытие Инновационного центра — еще один прекрасный пример нашего сотрудничества с Минспортом по научно-методическому сопровождению национальных команд. Мы понимаем, что в эти непростые времена нам как никогда нужно сконцентрироваться на моментах, на которые обычно не хватило времени из-за обилия стартов и по другим причинам. Вы прекрасно знаете, что те же представители зимних видов спорта почти весь зимний сезон проводят на выезде и едва успевают тренироваться.

Но при этом в Сочи, конечно, ждут не только «зимников», но и тех, кто занимается летними олимпийскими видами спорта. Через «Юг Спорт» за год проходит огромное количество спортсменов самого разного уровня. От олимпийских чемпионов до детских команд.

— Теперь у нас есть уникальное сочетание филиалов Инновационного центра — среднегорье в Кисловодске, необходимое для циклических видов спорта, и объекты на уровне моря в Сочи, — напоминает Дремов. — Это открывает огромные возможности. За исключением представителей водных видов, почти все национальные команды в течение года проводят у нас сборы. Мы также планируем работать с детско-юношеским и региональным спортом.

В Сочи открыли филиал Инновационного центра ОКР. Екатерина Локтева, ОКР

Тредбан и гипоксия

Напомним, что центральный филиал Инновационного центра открылся в штаб-квартире ОКР в мае 2014 года. И со временем в ОКР поняли — чтобы развиваться, нужно идти на базы. Туда, где спортсмены проводят сборы, — зачастую далеко от столицы. В Кисловодске центр заработал в январе 2021-го, теперь пришла очередь Сочи.

— ОКР впервые соединил научно-методическое обеспечение с местами, где проходит тренировочный процесс национальных сборных, — сказал Грушин. — И теперь мы имеем возможность отслеживать функциональное состояние не только у членов основного состава, но и у резервистов, а также представителей региональных команд, которые ведут здесь подготовку. На московской площадке мы проводим комплексные обследования, а Кисловодск и Сочи подходят и для текущих. Таким образом, весь тренировочный процесс можно контролировать с первого до последнего дня.

Также, по словам Грушина, одним из важных преимуществ нового филиала является возможность изучения влияния гипоксической среды на физическую работоспособность спортсменов и выявление особенностей реакклиматизации после «среднегорной» подготовки.

Еще одной отличительной особенностью филиала ИЦ ОКР на базе «Юг Спорт» будет наличие там лыжероллерного тредбана, который является наследием Олимпийских игр в Сочи. Это значительно расширит возможности Инновационного центра по выявлению функциональной подготовленности спортсменов, а также позволит проводить сравнительный анализ результатов, полученных на площадках ИЦ в Москве, Кисловодске и Сочи.

— Как мы помним, до недавнего времени в России не было ни одного подобного тренажера, на котором могли бы тренироваться представители лыжных дисциплин, — отметил Поздняков. — А теперь их уже два — один в здании ОКР в Москве, второй в Сочи. Учитывая богатую инфраструктуру этого комплекса, мы видим большие перспективы работы в реализации здесь проектов Инновационного центра и тренерских образовательных программ, которые запланированы на ближайшее будущее. Не секрет, что в настоящий момент у нас есть некоторые сложности во взаимоотношениях с международными федерациями и спортивным движением. Подобные ситуации — время новых возможностей, которые мы хотим реализовать: подготовить новые тренерские кадры, улучшить методическое обеспечение команд. Кроме того, будем и дальше развивать проект Инновационного центра ОКР на базе других федеральных тренировочных баз.

Как подчеркнул четырехкратный олимпийский чемпион, эти процессы взаимосвязаны и в будущем должны дать преимущество нашим атлетам, особенно в тех видах спорта, где уже физически невозможно расширять использование возможностей организма. Основываясь на полученных в Инновационных центрах результатах, тренеры ищут подходы, которые помогут улучшить результаты, возможно, на доли секунды. Эта работа по повышению эффективности тренировочного процесса очень важна.

Станислав Поздняков (слева) и Виктор Майгуров. Екатерина Локтева, ОКР

От биатлона до паруса

Очень интересно узнать, что о происходящем думают те, кто непосредственно будет пользоваться новым Инновационным центром, — то есть сами спортсмены, тренеры и функционеры. Тем более что непосредственно в эти дни сборы на «Юг Спорте» проводят представители тяжелой атлетики, фехтования, вольной борьбы, парусного спорта, дзюдо, настольного тенниса. А, например, глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оказался на сочинской базе впервые — и остался приятно удивлен.

— Впечатлен возможностями базы «Юг Спорт» и перспективами, открывающимися здесь для нашего вида спорта, — подчеркнул Майгуров. — Понимаю, что новая площадка Инновационного центра ОКР будет нам полезна. Особенно учитывая наше давнее и продуктивное взаимодействие с Олимпийским комитетом России, например, по вопросам подготовки к Играм в Пекине.

У нас было сразу несколько совместных проектов — и по образованию, и по подготовке лыж. Лаборатория непосредственно на спортивных объектах — уникальна. Она станет хорошим подспорьем для представителей всех видов спорта и принесет огромную пользу, поспособствует улучшению результатов.

Если биатлонисты только присматриваются, то яхтсмены давно сделали «Юг Спорт» вторым домом — это единственная федеральная база, где проводит подготовку сборная России по парусному спорту. Поэтому для представителей этого вида спорта открытие Инновационного центра стало настоящим подарком.

— Мы давно и продуктивно сотрудничаем, вместе работаем над улучшением результатов яхтсменов, — напомнила главный тренер национальной команды Наталья Иванова. — Открытие филиала в Сочи для нас особенно актуально, поскольку выбраться в Москву при столь плотном графике тренировок и соревнований достаточно затруднительно. Из-за этого обследования удавалось проводить всего два-три раза в год. Теперь же сможем на регулярной основе следить за эффективностью тренировочного процесса и при необходимости его корректировать.

Свои слова поддержки ОКР сказали и тяжелоатлеты, и фехтовальщики, и представители настольного тенниса. Все они очень заинтересованы в работе Инновационного центра. Выслушав их, Поздняков остался доволен.

— Мне было важно услышать мнение коллег из национальных спортивных федераций, тренеров сборных, — отметил глава ОКР. — И в ходе диалога стало понятно, что мы движемся в правильном направлении, создавая новые возможности для атлетов. Приятно, что работа, которую мы ведем для повышения эффективности тренировочного процесса сборных страны, приносит конкретные результаты.

При этом, добавил Поздняков, работа по развитию Инновационного центра ОКР будет продолжена. В будущем его филиалы могут появиться и на других федеральных тренировочных базах.