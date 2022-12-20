Максимальное доверие. Поздняков — президент ОКР на следующие 4 года

Прошедшее в Москве Олимпийское собрание единогласно подтвердило полномочия 4-кратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.

Олимпийское собрание — главное мероприятие года для российского олимпийского сообщества. На этот раз оно было не рядовым, а отчетно-выборным — руководству организации предстояло отчитаться за работу, проделанную за прошедшие четыре с половиной года. А они выдались максимально непростыми — постоянные судебные тяжбы в Спортивном арбитражном суде, титанические усилия по защите прав российских спортсменов, пандемия коронавируса, печально известные февральские рекомендации МОК.

И невзирая на все эти вызовы, незабываемые победы и успехи на двух Олимпиадах, летних и зимних Юношеских олимпийские играх и фестивалях, Европейских играх. Неудивительно, что итоги работы ОКР за период с 2018 по 2022 год были признаны успешными.

Исполком ОКР. Наталья Пахаленко /ОКР

На новый срок

Помимо отчетной части у собрания была и выборная — на новое четырехлетие предстояло определить все руководство ОКР. Хотя главная интрига, как многим известно, была исчерпана еще пару недель назад — действующий глава организации оказался единственным кандидатом, которого члены олимпийского комитета выдвинули на этот пост. Переизбрали Позднякова единогласно.

— Меня в очередной раз удостоили чести возглавить олимпийское движение на территории России, — сказал после завершения выборов четырехкратный олимпийский чемпион. — А то, что делегаты голосовали единодушно, говорит о высоком уровне консолидации нашего спортивного сообщества, столь ценной и необходимой в текущей ситуации.

Что касается других итогов выборов, то генеральным директором ОКР был переизбран Владимир Сенглеев, работающий в этой должности с 2014 года. А пост генерального секретаря комитета занял Родион Плитухин, ранее работавший главой аппарата президента ОКР. Также сменился глава комиссии спортсменов — пост сдала Софья Великая, пост принял Юрий Борзаковский. По словам Позднякова, знаменитая фехтовальщица решила сконцентрироваться на семье и спортивной карьере. Глава ОКР трогательно поблагодарил Софью за работу, сцену двукратная олимпийская чемпионка покидала под аплодисменты зала с огромным букетом цветов.

Первым вице-президентом ОКР был снова избран помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-президентами стали Владимир Кожин, Геннадий Тимченко и Василий Титов, присоединился к ним глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

— У меня появился дополнительно большой объем работы, но вы знаете — если я за что-то берусь, то отдаю этому и душу, и время, которого и так уже в сутках не хватает, — сказал Шишкарев журналистам. — Но это нужно было сделать ради защиты интересов всего российского спорта. Сейчас такой период, что ОКР могут пригодиться мои знания и умения как кризис-менеджера, обладающего опытом решения сложных задач. Думаю, что наиболее эффективен я могу быть как раз в проведении международных переговоров — опыт, знание иностранных языков, работа в большой логистической компании, постоянные контакты с внешним миром. У меня налажено взаимодействие и со многими руководителями международных федераций.

Кроме того, в состав обновленного наполовину исполкома ОКР вошли представители федераций по олимпийским видам спорта, региональных олимпийских советов и академий. По словам Позднякова, такой состав полностью отражает цели и задачи, зафиксированные в недавно утвержденной Стратегии ОКР до 2028 года.

— На сегодняшний день ОКР формулирует свою миссию так: «Объединяя олимпийское спортивное сообщество России, развиваясь и создавая новые возможности, мы стремимся к лидерству глобального характера», — подчеркнул Поздняков. — У нас есть все необходимое для совместной плодотворной работы — мощный человеческий потенциал, команда, способная решать самые серьезные задачи, материальные ресурсы, доверие и поддержка со стороны руководства страны. И наша задача — поддерживать эффективное взаимодействие, не стоять на месте, делать все для развития отечественного спорта, достойного воспитания подрастающего поколения, сохранения и преумножения славных традиций.

Станислав Поздняков. Наталья Пахаленко /ОКР

Париж держим в уме

Как особо отметил руководитель ОКР, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, работа комитета продолжается в плановом режиме. Основные спонсорские и партнерские контракты подтверждены, Олимпийский комитет России готов продолжать оказывать содействие своим членам в разрешении всех вопросов, связанных с развитием на территории России спорта высших достижений и массового спорта.

Одной из главных задач обновленного руководства ОКР будет являться возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Напомним, что несколько дней назад, 17 декабря, истекли сроки санкций, наложенных на наш спорт два года назад решением CAS по делу «ВАДА против РУСАДА», в том числе ограничение на использование государственной символики и проведение в России соревнований мирового уровня.

— Существует множество спекуляций в медиапространстве, но решение суда нами полностью выполнено, — подчеркнул в своем обращении к членам Олимпийского собрания Поздняков. — Иных правовых процедур или основания для продления санкций нет. Мы достойно прошли очень непростой путь, не дав поводов для нападок и вместе с тем оставаясь узнаваемой командой на всех соревнованиях. При этом по-прежнему действуют рекомендации МОК. Они с каждым днем наносят все больший ущерб самому олимпийскому движению и всему спортивному сообществу. Ситуация беспрецедентная, вопиющая и не имеющая другого выхода, кроме последовательной отмены антиспортивных ограничений. По сути, имеет место осознанное нарушение основополагающих правил, что признает и сам МОК. Но пока политика сильнее, как ни печально. Хотя невозможно не отметить, что происходит пересмотр подходов и поиск практических способов решения этой искусственно созданной проблемы.

Как рассказал Поздняков, и в ходе многочисленных двусторонних встреч на октябрьской генассамблее АНОК в Сеуле, и на недавнем Олимпийском саммите в Лозанне он ни разу не услышал, что Россию не хотят видеть на международных соревнованиях. А вопрос допуска спортсменов к отборочным соревнованиям Игр-2024 в Париже глава ОКР лично обсуждал с главой МОК Томасом Бахом и руководителями международных федераций. И в результате проведенной работы у Позднякова сложилась уверенность в том, что возвращение россиян к международным стартам — дело ближайшего будущего. И олимпийский комитет делает для этого все возможное. Ведь приоритетным сценарием по-прежнему остается участие россиян в парижской Олимпиаде.

— Отменой нашей страны продолжают грезить лишь нечистые на руку конкуренты, маргиналы и далекие от объективности псевдожурналисты, — подчеркнул четырехкратный олимпийский чемпион. — Да, есть отдельные голоса радикально настроенных стран, правительства которых считают, что путь раскола и конфронтации послужит для извлечения сиюминутной выгоды. Но таких уже в октябре было подавляющее меньшинство. В декларации Олимпийского саммита четко зафиксировано, что его участники поддерживают предложение Олимпийского совета Азии по изучению вопроса о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на соревнования. По крайней мере на азиатской территории. МОК изучит эту инициативу, проведет консультации с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями, комиссиями спортсменов всех стран и членами МОК. Могу с большой вероятностью предполагать, что наши спортсмены в ближайшее время смогут принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в олимпийском отборе.

Что касается сроков, то Поздняков ожидает конкретных результатов во второй половине января. И не исключает, что в ряде видов спорта возможно даже изменение формата олимпийской квалификации — каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

— Если я скажу, что в Париже наша команда выступит в таком же составе, что и, например, в Токио, это будет лукавством, — сказал глава ОКР. — Понятно, что численность будет меньше. Тем не менее все участники Олимпийского саммита говорили, что олимпийская семья на то и семья, чтобы заботиться обо всех своих детях-спортсменах.

В то же время, по мнению Позднякова, любые вызовы — это новые возможности. И впереди у организации еще много работы. Переизбранный глава ОКР выразил надежду, что новый этап комитет пройдет не менее сплоченно.