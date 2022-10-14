Движущая сила российского олимпизма. Спортивные лидеры собрались во Владимире

В древнем городе проходит II Всероссийский форум олимпийских советов.

Олимпийские советы — одна из главных движущих сил российского олимпизма. Этот тезис глава ОКР Станислав Поздняков не раз повторил в пятницу. Созданные как связующее звено между олимпийским сообществом, которое по сути своей является общественной формацией, и государственными органами исполнительной власти, они работают в 80 регионах России. При такой широкой географии просто необходимо хотя бы раз в год встречаться лицом к лицу, обсуждать накопившиеся вопросы, определять дальнейшие планы. Формат мероприятия был инициирован самим Поздняковым. Год назад первый Всероссийский форум олимпийских советов прошел в Сочи, теперь эстафету принимает Владимир.

По замыслу организаторов, этот большой слет активных представителей олимпийского движения на местах нужен для того, чтобы вместе с руководителями ОКР и Минспортом обсудить роль регионов в комплексном процессе подготовки спортивного резерва и развитии олимпийских видов спорта при всестороннем содействии ОКР. Найти наиболее эффективные форматы взаимодействия в текущих условиях и поговорить о насущных проблемах.

Станислав Поздняков. ОКР

Объединить усилия

На этот раз в одном из старейших русских городов собрались делегаты из семи десятков регионов. Вопросов для обсуждения за прошедший год скопилось действительно много.

— В новых условиях перед нами стоят новые задачи, и решать их нужно оперативно, используя весь накопленный опыт, с учетом стремительно меняющихся обстоятельств, — подчеркнул во вступительном слове Поздняков. — И это дополнительная ответственность — и перед спортсменами и тренерами, и перед олимпийскими советами. Считаю, что только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, мы можем найти правильные ответы на все те вызовы, с которыми столкнулись за последнее время.

По словам четырехкратного олимпийского чемпиона, одной из приоритетных задач на местах является эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, и главное — с болельщиками и любителями спорта. ОКР готов делиться с олимпийскими советами опытом и наработками, такими как системный подход в области подготовки и повышения квалификации кадров, в том числе и по направлению антидопинга.

— Программные документы, которые направлены на формирование олимпийского резерва, в среднесрочной перспективе могут быть использованы для активизации участия олимпийских советов в деятельность по подготовке резерва в регионах, — сказал глава ОКР. — А ассоциирование с олимпийским брендом дает дополнительные возможности. Региональные мероприятия, которые проводятся при участии олимпийских советов и с поддержкой ОКР, показывают существенно более высокий маркетинговый потенциал.

Помимо Позднякова, в ходе пленарного заседания выступили глава департамента Минспорта РФ Людмила Сараева и временно исполняющий обязанности вице-губернатора Владимирской области Владимир Куимов. Предметом оживленной дискуссии стали механизмы реализации государственной стратегии развития спорта, финансирование региональных федераций, строительство спортивных объектов, реализация проектов и программ ОКР.

Всероссийский форум олимпийских советов. Фото ОКР ОКР

Шире полномочия

Еще одной важной задачей форума стало знакомство представителей регионов с концепцией новой стратегии ОКР, которая должна быть утверждена на следующем заседании исполкома организации. С главными параметрами документа собравшихся детально ознакомил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев.

— Впервые ОКР утвердил не просто программу подготовки к Олимпийским играм, а программу развития олимпийских видов спорта и подготовки к Играм, — отметил Сенглеев. — То есть развитие поставлено на первое место. Это связано с непростой обстановкой в мире спорта из-за различных ограничений на участие в международных соревнованиях. Приоритетные направления нашей работы остаются прежними: содействие развитию олимпийских видов спорта, развитие массового спорта, пропаганда олимпийских ценностей, олимпийское образование, международная деятельность, антидопинговая деятельность и правовое обеспечение. Кстати, удивительно, что в законе «О физической культуре и спорте» среди функций, закрепленных за ОКР, развития олимпийских видов спорта не было, этим должны были заниматься только национальные федерации. Мы уже внесли предложение в рамках подготовки поправок в законодательство.

По словам Сенглеева, в рамках стратегии на обеспечение системной устойчивости деятельности национальных федераций планируется ежегодно расходовать по 294 миллиона рублей, а на повышение уровня конкурентоспособности российских спортсменов — по 444 миллиона. ОКР по-прежнему рассматривает в качестве оптимистического сценария допуск атлетов уже до Олимпийских игр в Париже — в случае его воплощения на эти цели будет направлено 610 миллионов рублей за три предстоящих года.

При этом Поздняков в своем выступлении на пленарном заседании предложил увеличить роль регионов в работе ОКР и расширить их представительство в исполкоме организации. Олимпийским советам предлагается активнее включаться в образовательную и антидопинговую работу, деятельность по подготовке спортивного резерва и развитию олимпийских видов спорта.

— Возрастает необходимость непосредственного участия региональных советов в принятии ключевых решений, — отметил Поздняков. — Приглашаю в рамках форума обсудить увеличение представительства регионов и расширение их участия в работе исполкома ОКР. Чтобы на следующем подобном форуме перед выборным олимпийским собранием мы могли бы прямым голосованием с соблюдением всех демократических процедур выдвинуть кандидатов в исполком от региональных советов.

О том, что традиция проведения подобных форумов будет продолжена, свидетельствует и заинтересованность участников, которые готовы были обсуждать вопросы развития олимпийского движения гораздо дольше, чем выделенные для пленарного заседания и панельной дискуссии три часа.