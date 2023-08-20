Поющий Шишкарев, пасущиеся капибары, предчувствие победы. Золоту в Рио — 7 лет!

Вспоминаем олимпийский триумф сборной России вместе с Евгением Трефиловым.

Неужели с тех волшебных дней, когда наша женская сборная влюбила в гандбол всю страну, прошло уже семь лет? Сложно поверить, ведь словно вчера я своими глазами видел на площадке в Рио-де-Жанейро Анну Вяхиреву, Дарью Дмитриеву и их подруг по команде. Девушки постепенно набирали ход и подарили нам безумный эмоциональный аттракцион в незабываемом полуфинале с Норвегией.

Но главным творцом того успеха стал все-таки тренер. Трефилов уже бывал на расстоянии вытянутой руки от олимпийского золота, но в Пекине проиграл финал той же Норвегии. Затем было фиаско в Лондоне, отставка, возвращение, смена руководства национальной федерации. И долгожданная победа в Рио. Прошло еще семь лет — и Король Треф до сих пор в деле, хоть уже и не в сборной. Помогает тренировать «Кубань». А о тех днях в Бразилии, по его словам, вспоминает редко.

Вернуть долги за Лондон

— Когда один раз что-то выиграл, а потом всю жизнь ходишь и рассказываешь, это как-то неправильно, — начал Трефилов, не дожидаясь вопросов. — Хотя возраст уже такой, что можно сесть и, по-старчески опираясь на костыль, вспоминать, что и мы были о-го-го! Но повседневная жизнь, домашние заботы, работа — от этого самые яркие воспоминания замыливаются, скрадываются. Поэтому я редко думаю о тех днях, хотя иногда бывает: увидишь какую-нибудь фотографию, и само всплывает в памяти. Все-таки остальные Олимпиады стоят таким ровным рядом, а эта выделяется. Прежде всего, победой.

— Самое яркое впечатление от того турнира, которое само встает перед глазами?

— Наверное, тот самый последний бросок норвежки (Камиллы Херрем. — Прим. «СЭ») на последних секундах полуфинала — с того места, где я стоял, показалось, что мяч летит в ворота. А он прошел мимо! Потом меня еще не раз спрашивали, почему я не радовался — надо было вместе с девчонками лежать на животе и кричать «ура». А осознание, что именно случилось, пришло позже. Еще вспомнил — капибары! Мы когда ездили в автобусе на арену, стоящую на болотистом месте, часто их видели. И появилась шуточная примета: если заметим, как они пасутся, то выиграем. Кажется, перед полуфиналом они были.

— Многие уже могли забыть, но на Игры в Рио вы с командой ехали вовсе не фаворитами. Да и вообще могли туда не попасть — пришлось играть отборочный турнир в Астрахани, где в соперниках были Швеция и Польша, которой сборная России незадолго до того уступила на ЧМ-2015. Что думали перед квалификацией?

— Так ведь и меня в команде могло не быть! В 2015-м какие только письма в федерацию на меня не писали, в том числе и игроки, в чем только ни обвиняли — разве что у меня рога не выросли. И уверенность в своих силах немного потерялась. Но когда начинаешь побеждать, она возвращается. Так всегда бывает. Плюс были сложности с формированием состава, тот период вообще был не лучшим для сборной. Но удалось все это преодолеть и собраться. Не скрою, что большую роль в этом сыграл приход в федерацию Сергея Шишкарева, он привнес много нового. Всех секретов раскрывать не буду, но девушки посмотрели на некоторые вещи по-другому.

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— Ирина Близнова вспоминала, что Шишкарев после выхода на Игры играл для команды на гитаре и пел.

— Могу добавить, что Сергей Николаевич часто это делает. Он такой человек — когда ему весело, хочет поделиться этим с окружающими. Грустить он нам точно не давал. Каждая встреча с Шишкаревым в федерации заставляла с интересом ждать — а что будет дальше? Это нормальные, чисто человеческие вещи. Кстати, многие думают, что я всегда хожу хмурый, а ведь это тоже не так.

— Вы говорили, что перед Играми у вас была мотивация — чтобы судьба вернула должок за Пекин и Лондон. Действительно предыдущие неудачи оставили такой след?

— За Лондон действительно хотелось расквитаться. Я часто пересматриваю запись четвертьфинала с Кореей — кто мог подумать, что Эмилия Турей в концовке не забьет два подряд стопроцентных момента, семиметровый и выход один на один? Но вообще перед теми Играми вся подготовка была какая-то сумбурная — какие-то скандалы, склоки. На этом фоне самым безобидным было то, что нам вовремя не пришел багаж, и я три дня ходил на тренировку в чем приехал из дома. Не было атмосферы, а это очень важно. Должна быть команда, ведь не один тренер влияет на результат. По сравнению с этим в Рио было небо и земля.

— А состав?

— У нас был очень мощный состав перед Олимпиадой-2004 в Афинах, куда мы в итоге не попали. Тогда по неопытности я перегнул палку, чересчур жестко обходился с игроками и думал, что это поможет. А надо было порой отпускать, действовать похитрее. Перед Пекином состав тоже был хорош, но уже во второй игре из-за травмы вылетела Анна Кареева, затем начались проблемы со спиной у Люды Постновой, она ходила словно шпалу проглотила. И все это команду придавило. Выигрывать тот финал у Норвегии было некем, пусть на меня никто из девушек не обижается.

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Играя с сильными — учишься, играя со слабыми — учишь

— Главный козырь команды образца 2016 года?

— Очень ровный подбор исполнителей. Вся скамейка играющая, никто не полировал лавку до конца турнира. Даже люди, выходившие на короткое время, вносили свою лепту в победу. И еще потеря Анны Седойкиной, которая была основным вратарем, встряхнула команду. Как в боксе, когда пропускаешь удар прямо в нос — слезы, больно, но сразу отрезвляет. Еще нам очень помог знаменитый сбор по ОФП в Сочи. Там меня девушки костерили последними словами, а на Олимпиаде поняли, ради чего это было.

— Турнир начинался тяжело «-6» по ходу игры с Кореей, нервная концовка с Францией. За счет чего удалось переломить ситуацию?

— В первых матчах на крупных турнирах все хотят победить, настраиваются по-особому на любого соперника. А у нас почему-то вышло наоборот. Но еще такой момент: мы, конечно, следили за другими видами спорта, и не хотелось ударить в грязь лицом на фоне, например, волейболисток или ватерполисток.

— После победы над Швецией и выхода из группы состоялся знаменитый выезд в город — команда съездила на Копакабану и в рыбный ресторан. Это помогло раскрепостить девушек?

— Будем считать, что помогло, хотя я все равно остаюсь при мнении, что к играм надо готовиться без расслабончика. Боюсь несерьезного отношения. Опять же, этот выезд — заслуга Шишкарева. У меня бы на такое не хватило духу, да и финансов тоже (смеется). Надо было видеть, как девчонки уплетали эту рыбу и какие-то неведомые нам блюда. Я-то такое не ем.

— В чем была опасность четвертьфинального матча против Анголы?

— У ангольской команды неплохой уровень, при должной работе можно достигать высоких результатов. Все вспоминают их очень габаритного вратаря (Тереза Алмейда. — Прим. «СЭ»). Да, казалось, что она и передвигается с трудом, а по резкости не уступала никому из наших худеньких голкиперов. И вообще я всегда опасаюсь команд, которые неожиданно прорвались в такую стадию и играют как в последний раз в жизни. В матче с таким соперником очень легко расслабиться. Поверить, что обыграешь его одной левой, и спуститься на его уровень. Не зря же говорят — играя с сильными, ты учишься, играя со слабыми, учишь.

— У вас были серьезные претензии к игровой дисциплине после той игры, и вы даже сказали, что кое-кому из игроков надо снять штаны и дать по заду.

— Это, конечно, шутка. А то некоторые всерьез верят, что я и так могу. Вспоминаю известных тренеров, в том числе моих учителей — у всех характер был не сахар. Все требовали дисциплины и были настроены на результат. Если разрешаешь с собой вольничать, ничего хорошего не жди. Но при этом за почти 40 лет тренерской карьеры я никогда не позволял себе переходить грань. И, надеюсь, не позволю. Ругаться ругаюсь, да.

— При этом в последних тайм-аутах бурлящего полуфинала с Норвегией вы совершенно спокойно, без привычной экспрессии объясняли команде комбинации. Игра на контрастах?

— На той Олимпиаде девочки почти всегда выполняли то, чего я от них хотел. Поэтому и не надо было лишних слов. К тому же в критические моменты нужно давать максимально четкие указания, из двух-трех ходов, не больше. Иначе до игрока не дойдет. Он же в таком состоянии: внутри все горит, снаружи пот льет, даже иногда голова отключается.

Евгений Трефилов на Олимпийских играх-2016. Фото Getty Images

К всенародной славе готов не был

— Правда, что по ходу плей-офф команда отказалась от выходного, который вы предложили?

— Да, перед финалом девчонки сами пошли на тренировку. До сих пор помню, как начали на меня кричать. Я говорю в автобусе: «Ну что, давайте сегодня отдохнем?» И тут же вопль с задних рядов: «Как это? Да вы что творите?»

— Финал с Францией обычно на фоне предыдущего матча воспринимается почти буднично, как будто у нас не было другого варианта, кроме первого места. Согласны?

— Знаете, в день игры действительно было чувство, что мы победим, с самого утра. Я обычно такие мысли от себя гоню, говорю: «Дурак, ты чего размечтался». Но тут я отгонял, а ощущение возвращалось, до самого начала игры. И когда начинался второй тайм, я уже был уверен, что мы выиграем эту Олимпиаду. Победа над Норвегией действительно подняла нас как на гребне волны, и мы обязаны были брать золото. К тому же мы остались единственные из игровых видов спорта, кто мог стать чемпионами. Та же история, как с волейболистами в Лондоне.

— «Знаете, такое ощущение: гора, ты ползешь-ползешь, и даже одуванчиков нет», сказали вы после матча. Чувствовалось опустошение?

— Всегда боюсь эйфории, мне кажется, что со стороны я буду выглядеть по-дурацки. Мне уже столько лет, что я побегу со всеми праздновать, упаду, и меня всем коллективом будут поднимать по запчастям. Порадоваться-то, конечно, можно — запрись где-нибудь в туалете и тихо радуйся. А еще я никогда не думал, что наша победа произведет такой эффект в обществе, что все вокруг будут за нас рады, что нас начнут узнавать на улицах. Я в жизни пытаюсь быть скромным, тому же учу подчиненных. Так что это было настоящее испытание.

— До окончания Игр оставалось меньше суток. Успели отметить победу?

— Давайте за давностью лет детали опустим. Да, порядки в Олимпийской деревне строгие, но мы нашли возможность. Спасибо ребятам — борцам, боксерам, волейболистам. Тихо, скромно, по-русски посидели. А вообще я до сих пор благодарен судьбе, что в тот момент она свела меня с неординарными людьми из мира спорта. Со многими поддерживаю связь до сих пор.

Евгений Трефилов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В женском гандболе наметился легкий матриархат

— Новый сезон начинается с Суперкубка, который ЦСКА и «Лада» разыграют в новом для российского женского гандбола месте. Что думаете о решении отправить команды в Кемерово?

— Считаю, решение правильное. Мы должны идти в регионы, уходить от традиционных мест, открывать новые точки на гандбольной карте. Пусть это и трудно, например, для команд, но делать так нужно. Если есть условия, проводите. У нас многие регионы не избалованы крупными турнирами, а люди хотят посмотреть на то, что это вообще такое. Приедут лучшие команды страны, ведущие гандболистки, проведут матч. Нужно идти за Урал, популяризировать спорт. Раньше ведь и в Сибири были самобытные команды, откуда можно было брать игроков. Надеюсь, Суперкубок пройдет удачно и мы получим отдачу в будущем. Тем более что соперники в Кемерове сыграют очень достойные. ЦСКА заслуженно завоевал в прошлом сезоне золотые медали и Кубок страны, «Лада» в год своего юбилея стала финалистом Кубка. В обеих командах играет немало ярких игроков, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Будем надеяться, что Суперкубок задаст правильный темп всему предстоящему сезону.

— Чего ждете от предстоящего чемпионата России?

— Некоторые переходы в межсезонье для меня стали откровением. Посмотрим, что из этого выйдет. Считаю, что у нас 10 команд будут бороться за пьедестал почета, я имею в виду бронзовые медали. А два клуба — за первое и второе места. Нашей «Кубани» надо попробовать выстрелить, хотя у меня есть и пессимизм. Нам не удалось укрепиться опытными игроками, пришла только молодежь, с которой надо поработать. Еще интересно посмотреть на «Черноморочку». Надо отдать должное Шишкареву, что он с помощью других жителей Новороссийска поднимает в городе и футбол, и гандбол. Вот бы так поступали все, у кого есть возможность. Если Сергею Николаевичу вместе с властями города удастся построить новый спорткомплекс, он всегда будет востребован, на мой взгляд. Кстати, когда-то Шишкарев мне говорил, что я не воспитал себе смену. А посмотрите, сколько девушек, прошедших через сборную, сейчас работает на разных должностях в российском гандболе, в том числе и тренерами! Наметился такой легкий матриархат (смеется).

— Сборная России вот уже больше года проводит матчи только с соперницами из Белоруссии и Китая. Какие у нас перспективы?

— Никаких гарантий, что мы выступим в Париже, нам по-прежнему не дают. Может, сейчас стоит сконцентрироваться на молодежи? Прикинуть состав команды уже на Игры 2028 года в США, взять игроков по возрасту и целенаправленно их натаскивать. Потому что посмотрите — те же Нидерланды, Швеция, Норвегия одним составом проходят по три-четыре чемпионата мира. Может, и нам обратить внимание на такую практику?