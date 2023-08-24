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Расширение БРИКС ставит МОК в сложное положение. Олимпийский комитет точно международный?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Флаги стран БРИКС и олимпийские кольца
Фото Global Look Press
Геополитические новости делают глупым затягивание вопроса с приглашением россиян в Париж-2024 .

На саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге объявлено о расширении этой организации до 11 стран. Список ее членов пополнят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Они составят компанию основателям — Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР. Теперь на долю объединения приходитсяпочти треть всей площади суши, более 40 процентов населения Земли и более трети мирового ВВП. А самое важное — расширение произошло, несмотря на украинские события, которые стали поводом для санкций против России, в том числе со стороны международных спортивных организаций. И случившееся в Йоханнесбурге ставит под вопрос глобальный статус таких структур. Теперь получается, что федерации во главе с МОК напрямую игнорируют мнение представителей почти половины жителей планеты.

Неопределенность — сдерживающий фактор?

Напомню, что начиная с февраля 2022 года МОК и большинство международных федераций придерживались западной трактовки событий на Украине. Олимпийский комитет фактически поддержал экономические, политические и культурные санкции в отношении России и Белоруссии, к которым прибегли США, Великобритания, Евросоюз и их союзники. Тренд по «отмене» нашей страны привел к тому, что более года отечественные спортсмены в большинстве видов спорта не выступали на международной арене. Правда, весной 2023 года глава МОК Томас Бах все же внял голосу разума и пошел на ослабление дискриминационных ограничений.

Правда, зависимость международного спорта от западных денег и менеджмента позволила изменить вектор лишь частично. Повсеместно на соревнованиях под эгидой структур МОК сохранятся запрет на флаг и гимн России и Белоруссии, запрещены выступления наших сборных во всех командных видах спорта, не допускаются атлеты из ЦСКА и «Динамо» и те, кто публично поддерживает СВО. Эти меры противоречат Олимпийской хартии и являются незаконными. Однако Томас Бах ссылается на некие «гуманитарные соображения» и форс-мажор — дескать представители Запада категорически (вплоть до угрозы бойкота) против присутствия россиян на любых стартах.

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Ну и самое неприятное — МОК бесконечно затягивает вопрос о допуске наших спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже. Официальная причина — сложности с согласованием условий участия и мнение, что неопределенность является для России и Белоруссии сдерживающим фактором, мешающим окончательно превратить спорт в средство пропаганды. Собственно, дискуссии здесь ведутся вокруг двух тезисов — «в спорте нет места для политики» и «спорт — это и есть политика, а жить в мире и дистанцироваться от геополитических процессов нельзя». Но в любом случае и для МОК, и для федераций важно представлять весь мир, а не только его «прогрессивную» или «консервативную» части. А расширение БРИКС ставит этот вопрос ребром.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Reuters

Опасность для лидирующей роли МОК

Всем очевидно, что Томас Бах находится под колоссальным давлением. С одной стороны — чуть ли не каждую неделю появляются заявления различных западных структур о недопустимости снятия санкций с российских спортсменов. С другой стороны — имеется требование деполитизации спорта со стороны Движения неприсоединения и аналогичные призывы из стран Глобального Юга. Кроме того, есть фактор крупнейших спонсоров МОК (все они являются компаниям, соблюдающими антироссийские санкции США и ЕС), а также организаторов соревнования (в большинстве видов спорта они непропорционально часто проводятся на богатом Западе).

Конечно, мировой спорт неоднороден, и было бы слишком просто поделить страны и федерации по признаку «за наших» или «против». Например, сейчас к антироссийской альтернативной федерации бокса собираются присоединиться Бразилия и Аргентина (страны БРИКС). Международную федерацию парусного спорта, которая наотрез отказывается признавать рекомендации МОК по ослаблению санкций, возглавляет китаец Ли Цюаньхай. А Италия (страна ЕС) спокойно выдает российским спортсменам визы (в отличие от Германии и Польши). В общем, все очень непросто. Томас Бах загнан в угол, но вместо того, чтобы искать адекватные пути выхода из тупика, он, судя по всему, наивно верит, что ситуация вдруг рассосется сама собой.

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Однако в бездействии таится огромная опасность для лидирующей роли МОК. Так, страны Запада, почувствовав безнаказанность, запустили процесс вытеснения России с международных стартов наперекор мнению федераций. И, надо полагать, это только начало. Ничего не мешает им в будущем расширить список «изгоев». Тем временем наша страна имеет желание и возможности создавать собственную «спортивную реальность» без заморочек с допусками и прочей головной болью. Прежний опыт новых турниров вне юрисдикции МОК не всегда оказывался удачным. Но положительные примеры тоже имеются. А значит, большие турниры, запланированные нашей страной на 2024 год, имеют шансы на успех.

Логотип БРИКС
Фото Global Look Press

Мировой спорт — не место посиделок политических единомышленников

Как известно, Россия намерена провести как минимум три больших старта без участия МОК — Фиджитал-игры в феврале в Казани, Игры БРИКС в июне также в столице Татарстана, а кроме того — Игры дружбы в сентябре в Москве и Екатеринбурге. Также звучала идея Игр Шанхайской организации сотрудничества (в нее, помимо России, входят Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), но пока этот проект не получил развития. В этом году уже прошли Игры стран СНГ (собравшие в Минске представителей 22 стран), а сейчас Екатеринбург принимает фестиваль университетского спорта (на него прибыли атлеты из 36 государств).

Можно спорить об уровне этих стартов и о резонансе, который они вызывают в мировом спортивном сообществе. Однако очевидно: пытаясь по требованию Запада ущемить Россию, МОК играет с огнем. В мировом спорте и так множество проблем, не связанных с политикой. И только раскола олимпизму сейчас не хватает для того, чтобы почить в бозе. Продлевая антироссийские ограничения на фоне расширения БРИКС, Томас Бах демонстрирует неуважение как минимум к 11 очень серьезным мировым державам (а если приплюсовать сюда еще и ШОС, то к 16). И у них вполне логично может возникнуть вопрос — почему федерации, которые называют себя международными, прислушиваются к Западу, но не прислушиваются к Глобальному Югу?

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Да, современный спорт — во многом порождение западной культуры. Но времена меняются. Во многих видах европейцы и североамериканцы сейчас не лидеры — ни в спортивном отношении, ни в плане инвестиций. Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и Россия на долговременной основе тратят на спорт колоссальные деньги и рассчитывают на соответствующее отношение, не увязанное с международной обстановкой. Мировой спорт десятилетиями развивался как площадка для сражения сильнейших, а не место посиделок политических единомышленников. Возможно, он был продолжением большой политики, симулякром соперничества в других сферах. Но за это его и любили. Превращение олимпизма в инструмент давления на отельные страны просто приведет к тому, что на месте МОК появится другой, более жизнеспособный проект.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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