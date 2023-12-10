Наследница Исинбаевой внезапно ушла из спорта. Виноват недопуск к Олимпиаде?

Призер Олимпиады Анжелика Сидорова перестала получать удовольствие от легкой атлетики и покинула прыжки с шестом.

Одна из самых ярких российских легкоатлеток последнего десятилетия Анжелика Сидорова объявила о завершении карьеры спортсменки в 32 года. Это произошло буквально на следующий день после того, как руководство World Athletics исключило участие представителей России в Олимпиаде в Париже даже в нейтральном статусе. Мотивации возвращаться из декретного отпуска ради Игр дружбы и внутренних стартов экс-чемпионка мира по прыжкам с шестом в себе не нашла. Увы, это показательный финал успешной карьеры, развитию которой постоянно мешали санкции против нашей сборной и русофобская позиция главы WA Себастьяна Коу. Возможно, Сидорова не последняя из наших атлетов, уставших ломиться в закрытую дверь.

Уважение к международной федерации никогда не было взаимно

— Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идет дело и, кажется, пришла пора поставить точку, — написала Сидорова в соцсетях. — Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло. К сожалению, за последние несколько лет я совершенно перестала получать удовольствие от легкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор. Да, это случилось не совсем так, как я хотела.

Жалею ли я о чем-то? Безусловно. Например, о том, что мой последний турнир был в Челябинске (Челябинск прекрасен, ничего личного), а не в Орегоне, как было в моих фантазиях. О том, что PV-Family оказалась Family только на словах. За исключением нескольких людей (вам я никогда не забуду эти 2-3 приятных слова поддержки, поверьте) большинство моих коллег сделали вид, что меня нет и никогда не было. Обидно, но это окей, у всех своя жизнь, я это понимаю. О бренде, к которому я в течение 10 лет относилась как чему-то бОльшему, как оказалось, очень зря. О том, что сохраняла крупицы понимания и уважения к международной федерации и ее руководству даже после многих лет отстранений. Как оказалось, это никогда не было взаимно.

Но, знаете, ведь хорошего было намного больше! Несмотря на все это, я ухожу действительно гордой своим путем и теми результатами, которых мы добились за эти годы... Я ухожу с улыбкой, поверьте. Надеюсь, все запомнят меня не только со слезами на глазах. Страшно ли мне? Конечно. Но впереди целая новая жизнь.

Анжелика Сидорова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Геополитика оказалась сильнее спортивных побед

Сидорова — одна из трех наших главных звезд легкой атлетики, которая оставалась на виду во время антидопингового конфликта с Международной федерации и которая ни разу не сталкивалась с обвинениями в употреблении запрещенных препаратов. Вместе с Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым Анжелика в 2020 году пыталась восстановить отношения нашей сборной с World Athletics — звезды отечественной атлетики договорились с Себастьяном Коу о допуске десяти наших спортсменов на большие соревнования в обмен на выплату многомиллионного штрафа. Во многом благодаря этому представители «королевы спорта» из России поехали на Игры в Токио. Можно, конечно, спорить о честности данной сделки, но Сидорова и ее коллеги пытались найти выход из тупика.

На Играх в Токио Анжелика завоевала одну из главных своих наград, став второй вслед за американкой Кэти Нажотт. Также вершиной в карьере Сидоровой можно считать золото чемпионата мира 2019 в Дохе, где она выступала уже в нейтральном статусе. А осенью 2021 года Анжелика в финале Бриллиантовой лиги стала второй в истории спортсменкой, взявшей высоту 5,01 на открытом воздухе. Выше летала только Елена Исинбаева. С рекордсменкой мира Сидорова соперничала в начале своей карьеры. Их дуэль на чемпионате страны-2016 — один из самых ярких эпизодов «смутного времени» нашей легкой атлетики.

А еще Сидорова восемь лет боролась за свои права, критикуя и чиновников, которые не позволяли ей сосредоточиться на спорте. Увы, в итоге геополитика оказалась сильнее побед в прыжковом секторе. «Я выступала под нейтральным флагом большую часть взрослой карьеры, а есть ребята, которые вообще никогда в жизни под флагом России не выступали, — говорила Анжелика в интервью «СЭ». — Вроде бы привыкли, но страшно ведь к такому привыкать. Конечно, хочется полного восстановления, но... Прошло столько лет, что я уже не знаю, что тут еще сказать».

Анжелика Сидорова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Реализовала себя в спорте на 99 процентов

— Все вполне закономерно и логично, — сказала в интервью RT призер чемпионата мира Иоланда Чен. — Анжелика сначала взяла паузу из-за беременности и далее ждала возможности выступать на международных соревнованиях. Но, судя по всему, никаких послаблений для россиян не будет. Выступлений на чемпионатах мира и Европы, Олимпиадах нашим атлетам не видать, поэтому, я думаю, все спортсмены этого поколения постепенно начинают искать для себя новые пути реализации, переворачивают страницу. К тому же в сборной должна происходить смена поколений. Теперь пусть молодежь ждет своей очереди защищать цвета российского флага.

— Безусловно, это решение совпало с тем, что сказал лорд Коу, — сказал «СЭ» известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. — Я думаю, что Анжелика будет не последней, кто завершит карьеру, потому что World Athletics, очевидно, русофобская организация. Если МОК хоть как-то приоткрывает калитку, то World Athletics ее закрывает. Они продолжают свою линию, но мы не сломаемся. Мы будем проводить соревнования внутри, мы будем все равно рассказывать, убеждать всех. Мы большая спортивная и легкоатлетическая страна, в частности, поэтому надо продолжать идти вперед. Анжелика Сидорова — талантливая, красивая, реализовывает себя не только как спортсменка, но и как женщина, как мама.

Также стало известно, что тренер звездной прыгуньи Светлана Абрамова ушла со всех постов во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые заняла три года назад. «Решение Анжелики покинуть спорт не было спонтанным, оно абсолютно обдуманное, — приводит слова Абрамовой ТАСС. — Удалось ли Сидоровой реализовать себя полностью в спорте? Не хватило золота Олимпиады и пяти сантиметров до мирового рекорда. Ну, значит, не судьба. Но мне совершенно не стыдно за нее, она молодец, сделала себя и, как я сказала ранее, на 99 процентов себя реализовала. Сейчас она заботливая мама, и пусть пока будет так, а потом станет понятно, где она сможет приложить свои силы».