Журова назвала сотрясанием воздуха осуждение Европарламентом мнения МОК по допуску россиян

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала решение Европарламента осудить Международный олимпийский комитет (МОК) за предоставление российским и белорусским спортсменам возможность отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже является сотрясанием воздуха.

«Это просто сотрясание воздуха. Сейчас тема начала потихоньку уходить в сторону, МОК, если использовать непарламентское слово, «соскочил» с темы, заявив, что до лета никаких решений приниматься не будет, поэтому смысла ломать копья сейчас нет. Они же продолжают держать информационную повестку, делая подобные вбросы. То же самое было и с темой допинга, которую подкармливали еженедельно публикациями в прессе. Именно поэтому у людей сложилось мнение, что русские с утра до вечера употребляют допинг — надо было создать иллюзию. Если призыв Европарламента окажется действенным, то МОК может заканчивать свое существование, его уже нельзя будет считать независимой организацией. Оказывая подобное давление, Европарламент выкапывает МОК большую яму, потому что поддаваться давлению — признаваться в том, что ты не являешься независимым», — приводит слова Журовой ТАСС.

СМИ сообщали, что группа депутатов Европарламента в количестве 82 человек обратилась к главе Евросовета Шарлю Мишелю с призывом оказать давление на европейские страны с требованием отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр 2024 года в Париже.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.