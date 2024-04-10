Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с «СЭ» оценила критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Это попытка уничтожить наш спорт. Уничтожить то, чего мы добились. Уничтожить гигантский труд людей — тренерского состава и талантливых спортсменов. Это попытка уничтожить нас, поставить на эти места тех, кого нужно. А дальше — это деньги, контракты. Это недобросовестная конкуренция, которая делается кривыми методами. Это уничтожает весь спорт как таковой, все спортивные традиции, победы, соревнования. Это видит весь мир, не только мы. Это приведет к тому, что Олимпийские игры просто девальвируют свой статус и будут заменены чем-то другим. Жаль, что так происходит. Но это все на наших глазах, мы свидетели некоторой революции», — сказала Мизулина «СЭ».

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.