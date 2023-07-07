Во Франции выразили уверенность, что сумеют обеспечить порядок на Олимпиаде

Госсекретарь при МИД Франции по вопросам франкофонии, развития и международного партнерства Христула Захаропулу на фоне беспорядков в стране высказалась о предстоящих Олимпийских играх.

«У меня нет поводов для беспокойства. Франция нередко проводила крупные мероприятия, и я могу вас заверить, что команда организаторов работает над тем, чтобы гарантировать безопасность для всех участников», — приводит слова Захаропулу ТАСС со ссылкой на France 24.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля.