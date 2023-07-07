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Сегодня, 16:39

Во Франции выразили уверенность, что сумеют обеспечить порядок на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Госсекретарь при МИД Франции по вопросам франкофонии, развития и международного партнерства Христула Захаропулу на фоне беспорядков в стране высказалась о предстоящих Олимпийских играх.

«У меня нет поводов для беспокойства. Франция нередко проводила крупные мероприятия, и я могу вас заверить, что команда организаторов работает над тем, чтобы гарантировать безопасность для всех участников», — приводит слова Захаропулу ТАСС со ссылкой на France 24.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18219509
Олимпиада
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