Васильев: «По тем рекомендациям, которые придумал для России МОК, участвовать в Играх ни в коем случае нельзя»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о том, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх на условиях, которые выдвинул МОК.

«Не мне решать, на каких условиях Россия может выступать на Олимпиаде или других крупных соревнованиях. Но я считаю, по тем рекомендациям допуска, которые придумал для нашей страны МОК, участвовать в Играх ни в коем случае нельзя. Условие, на мой взгляд, может быть только одно: Россия участвует на равных для всех условиях, иначе она не может туда ехать. В нынешней политической обстановке наших спортсменов будут засуживать, я даже в этом не сомневаюсь. Возможны провокации, скандалы, будут создавать ситуации, при которых невозможно соревноваться. Вплоть до террористических актов», — приводит «РБ Спорт» слова Васильева.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО и не связанных с органами национальной безопасности, в нейтральном статусе. В июне сообщалось, что МОК допустит россиян на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.