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Сегодня, 16:25

Мэр Парижа Идальго выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года

Виктория Кравченко
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Анн Идальго.
Фото Global Look Press

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что выступает против участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в столице Франции.

26 января в интервью телеканалу France 2 Идальго говорила, что россияне имеют право выступать в Играх 2024 года.

«Я бы хотела, чтобы их не было... Пока идут эти события, невозможно чтобы российская делегация как ни в чем не бывало приехала в Париж. Я против приезда российской делегации на Олимпиаду, если конфликт на тот момент еще будет продолжаться», — цитирует РИА Новости Спорт Идальго со ссылкой на эфир радиостанции France Info.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук озвучивал идею бойкота главных соревнований 2024 года.

6 февраля премьер Чехии выступил против участия спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже.

Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
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