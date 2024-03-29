Более 50 процентов опрошенных французов считают, что страна не будет готова к проведению Олимпиады

По результатам опроса, 52 процента французов считают, что Франция будет плохо подготовлена к проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

По данным Europe 1, в опросе участвовали более 1 тысячи человек старше 18 лет. 55 процентов женщин полагают, что Франция не будет готова принять у себя спортсменов и зрителей со всего мира. Среди мужчин такого мнения придерживаются 50 процентов.

Чаще всего отрицательно на вопрос о том, будет ли Франция готова к проведению Игр летом, отвечали респонденты в возрасте от 35 до 64 лет (56-57 процентов).

Французы от 18 до 24 лет по большей части склонны считать, что страна не будет готова к Олимпиаде (54 процента), тогда как больше половины участников от 25 до 34 лет, напротив, дали положительную оценку (51 процент). При этом наибольшую уверенность в должном уровне подготовки страны к проведению мероприятий выразили участники опроса старше 65 лет — 55 процентов из них смотрят на готовность Франции к Играм оптимистично.