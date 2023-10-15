В МОК сообщили, что изменение Олимпийской хартии не связано с вопросом допуска россиян

Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что изменение Олимпийской хартии не связано с вопросом допуска россиян на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Нет, это не так», — цитирует Адамса ТАСС.

Ранее о решении о внесении изменений в Олимпийскую хартию объявили на 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия) с 15 по 17 октября.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Кроме того, организация предложила запретить участие в соревнованиях спортсменам, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.