МОК внес изменения в Олимпийскую хартию

Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в два из семи основополагающих принципа олимпизма, сообщает ТАСС.

Решение об изменениях было принято на 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия) с 15 по 17 октября.

В первом принципе олимпизма теперь призывают «уважать международно признанные права человека». Ранее в нем была речь только об этических принципах.

В обновленном четвертом принципе сказано, что каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом без какой-либо дискриминации, которая до этого не упоминалась.

Ранее сообщалось, что в 141-й сессии МОК не принимают участие двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.