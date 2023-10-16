Вяльбе — о Бахе: «Пусть его уже до смерти выберут президентом МОК»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Меня не интересует эта организация, поэтому что там происходит мне неинтересно. Я знаю про Баха, которому там еще (срок хотят). Пусть они его уже до смерти выберут», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

На 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия) с 15 по 17 октября предложили внести изменения в Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог переизбраться на новый срок. Он стал главой МОК в 2013 году.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.