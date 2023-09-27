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Сегодня, 16:49

В Минспорте назвали проблемой смену гражданства среди российских спортсменов

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заместитель министра спорта России Алексей Морозов высказался о понятии «Золотой сотни» российских спортсменов.

— Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Никаких решений по «золотой сотне», никаких финальных формулировок, определений сейчас нет. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять. Да, у нас есть намерения повысить заработную плату спортсменам и тренерам, может быть поддержать спортсменов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структуры.

Да, для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас и делаем для этого все возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов, — отметил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Ранее Морозов сообщил «Матч ТВ», что Министерство спорта РФ планирует ввести понятие «Золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

Источник: https://matchtv.ru/_sport/matchtvnews_NI1954175_Minsport_planirujet_sozdat_Zolotuju_sotnu_sportsmenov_chtoby_ogranichit_smenu_grazhdanstva_topovyh_atletov
Алексей Морозов (хоккей)
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