В МИД РФ считают, что Томас Бах может убить олимпийское движение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о политизированности организации.

«Сложно понять, о чем он говорит. Какая автономия? Какая актуальность? Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито», — сказала Захарова «СЭ».

Ранее Бах заявил, что организация поддается политическому влиянию. По его словам, если у МОК исчезнут проблемы с политикой, это будет означать, что комитет утратил свою актуальность.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.