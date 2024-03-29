Фетисов: «От главы МОК ничего ожидать не приходится, кроме страусиной политики. Слабенький оказался фехтовальщик»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что МОК смог избежать бойкота Олимпиады со стороны России и Украины, хотя такая угроза была.

Он добавил, что комитет делает все грамотно, если в итоге «обе стороны недовольны». По мнению Баха, это говорит о непредвзятости.

«Глава МОК угробит олимпийское движение, которое стало самым популярным событием в истории человечества. Ни одно событие не собирает 24 миллиарда людей! Да, он к этому ведет. Но олимпийское движение должно быть неполитизированным. Томас Бах начинает оправдывать свою позицию, а мне она кажется ущербной — это показывает его слабость. Я много общался с МОК, когда продвигали заявку Сочи. Тогда мне казалось, что там много независимых людей, отстаивающих свою позицию. Не верил бы сейчас ничему, что они делают. Будем ждать, когда они попросят вернуться в олимпийское движение с флагом и гимном. И больше не попадаться ни на какие уловки. Мы все надеялись на понятный план действий. В итоге нас в очередной раз обманули. Нужно игнорировать их повестки и жестко объявить о наших условиях: возвращение под флагом и гимном. Слабенький оказался фехтовальщик в прошлом. Очень слабый президент МОК. Ничего другого, кроме страусиной политики, от него ожидать не приходится. Поэтому я бы не обольщался вообще», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее Бах заявил, что организация поддается политическому влиянию. По его словам, если у МОК исчезнут проблемы с политикой, это будет означать, что комитет утратил свою актуальность.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.