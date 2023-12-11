Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 08:45

В Латвии осудили решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024 в Париже

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша в социальных сетях отреагировала на решение Международного оилмпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Осуждаю решение МОК, потому что оно оскорбляет спортсменов и высшую цель спорта — честную борьбу. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости от имени украинцев и всех спортсменов, заслуживающих Олимпийских игр, которые чествуют человеческие достижения и не несут политическую подоплеку», — написала Чакша.

Также сообщение с осуждением такого решение опубликовало и само Министерство образования и науки Латвии: «Это недопустимо».

10 декабря глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна может бойкотировать Игры в Париже, если МОК поддержит участие россиян и белорусов в турнире даже в нейтральном статусе.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе.

К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Олимпиада
2
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ
В Эстонии пытались отобрать шапки у туристов из-за «российского» флага
Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море
The Economist узнал о требованиях США к Израилю по операции в Газе
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гаджиев — о допуске россиян на Олимпиаду: «У людей нашего поколения условия МОК неприемлемы»
Сборная России по спортивной гимнастике не будет выступать на этапах Кубка мира
Фетисов не исключает, что МОК ужесточит критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду
Тарасова: «Мы смогли сохранить качество фигурного катания. Продолжаем расти даже под таким прессом!»
Гончаренко отметила, что финалу «Гран-при ISU» не хватало российских фигуристок
Свищев считает, что МОК не изменит решение по допуску россиян на Олимпиаду из-за Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев — о допуске россиян на Олимпиаду: «У людей нашего поколения условия МОК неприемлемы»

Степанова поддержала российских гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости