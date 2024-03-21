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21 марта, 00:04

Бах: «Настаиваем на политическом нейтралитете олимпийского движения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Reuters

Президент международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что организация настаивает на нейтралитете олимпийского движения, так как политизация всегда приводит к расколу на всех уровнях.

«Политизация всегда приводит к расколу на всех уровнях и в каждой области. Как только вы начинаете политизировать здравоохранение, культуру, бизнес или спорт, это всегда приводит к разъединению. И это противоречит нашей миссии, нашему подходу. Вот почему мы так настаиваем на политическом нейтралитете олимпийского движения.

И вы знаете, почему мы так четки и жестки, когда дело доходит до политизации. И это единственная подоплека вчерашнего заявления о том, что политизация разделяет мир. Это может быть частью духа времени, но это противоречит олимпийской миссии», — приводит ТАСС слова Баха.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении опеределенных критериев.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

Источник: https://tass.ru/sport/20299873
Париж-2024
Томас Бах
МОК
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