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20 марта, 21:02

Бах не видит причин, по которым российские теннисисты могут пропустить Олимпиаду в Париже

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не видит причин для того, чтобы российские теннисисты пропустили Олимпиаду в Париже.

6 марта этого года Международная федерация тенниса (ITF) допустила россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Вы видели, к примеру, комментарий Даниила Медведева, в котором он очень четко объяснил свое намерение сыграть в Париже. Не вижу причин, по которым они не сыграли бы несколько недель спустя после Открытого чемпионата Франции на Олимпийских играх», — цитирует Баха ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

На данный момент 28-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, имея в своем активе 7765 набранных очков.

Источник: https://tass.ru/sport/20299725
Олимпиада
Даниил Медведев
Томас Бах
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