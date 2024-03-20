Бах не видит причин, по которым российские теннисисты могут пропустить Олимпиаду в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не видит причин для того, чтобы российские теннисисты пропустили Олимпиаду в Париже.

6 марта этого года Международная федерация тенниса (ITF) допустила россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Вы видели, к примеру, комментарий Даниила Медведева, в котором он очень четко объяснил свое намерение сыграть в Париже. Не вижу причин, по которым они не сыграли бы несколько недель спустя после Открытого чемпионата Франции на Олимпийских играх», — цитирует Баха ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.