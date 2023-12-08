Свищев призвал с осторожностью относиться к допуску россиян на Олимпиаду

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о допуске российских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже.

«Я бы относился к этому решению с известной долей осторожности. С одной стороны, появилась возможность. С другой — обратите внимание: нас пытаются ущемить по национальному признаку. Правила должны работать для всех. Если ты служащий — в армии или в полиции — и ты спортсмен одновременно, то можешь участвовать только в военных или полицейских играх. И это должно быть прописано для всех. Например, в Германии такая ситуация со служащими бундесвера, и в Италии, и в Израиле», — приводит «Газета.Ru» слова Свищева.

Также он высказался о нейтральном статусе российских спортсменов на Играх.

«И все-таки нейтральный статус без наших национальных символов, без флага, без гимна — что это такое? Эти требования, мне кажется, введены специально, чтобы максимально воздействовать на психику наших спортсменов», — добавил Свищев.

8 декабря стало известно, что МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Однако российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях. Также не пройдут допуск атлеты и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

На Олимпиаду в Париже на данный момент квалифицировались одиннадцать спортсменов из России и Белоруссии. Допущенные к Играм атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия в соревнованиях.