Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпиаде в Париже

Российский пловец Климент Колесников заявил, что не примет участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за условий допуска до соревнований.

«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду», — цитирует Колесникова matchtv.ru.

Пловец добавил, что рад за россиян, которые попадут на Олимпиаду, но сам не может пойти на условия международных федераций.

23-летний россиянин завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Колесников также является 6-кратным чемпионом мира на короткой воде и 6-кратным чемпионом Европы.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в олимпийских соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако россияне и белорусы не получат допуск ко всем командным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе