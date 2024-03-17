Роднина оценила предложение Макрона о прекращении огня на время Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о предложении президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с идеей установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже.

«Вспомнил он вдруг про Олимпийские игры. Мне кажется, этот человек просто хочет о себе лишний раз напомнить. То он хочет нам оружие, то войска ввести в Россию, теперь огонь прекратить. Одним словом — популист», — цитирует Роднину Sport24.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на летние Игры атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев.