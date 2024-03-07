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7 марта, 13:21

Чесноков считает логичным допуск российских теннисистов на Олимпиаду в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о допуске российских теннисистов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Я очень рад за наших теннисистов. Здорово, что у них есть возможность сыграть на Олимпиаде. Это решение было логичным, потому что теннисисты продолжали выступать даже тогда, когда многих наших спортсменов отстранили от международных соревнований. Обидно за ребят, которые не смогут попасть на Олимпиаду. Для многих, может быть, такой возможности не будет, и это несправедливо», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На Олимпиаде-2020 золотую медаль завоевал немец Александр Зверев, серебро у россиянина Карена Хачанова, замкнул тройку призеров Пабло Буста из Испании.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. В Париже не смогут выступить команды, а также активно поддерживающие СВО. Кроме того, будет запрещена официальная символика стран.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/20179843
Олимпиада
Андрей Чесноков
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